Saúde de Aracaju alerta população para sintomas da febre maculosa

Atenta a possíveis casos de febre maculo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza ações informativas e educativas a fim de explicar e orientar a população sobre a doença e seus sintomas e tratamento disponível na rede municipal.

A febre maculosa é uma doença que existe há anos e recentemente acometeu frequentadores de uma festa em uma fazenda na cidade de Campinas, em São Paulo. Em Aracaju, até o momento, não há casos da doença confirmados.

Para fins de orientação, a Secretaria Municipal da Saúde enviou um alerta epidemiológico para os profissionais de saúde quanto ao atendimento de pessoas que circularam em áreas verdes e apresentarem febre, cefaleia, mialgia ou manchas avermelhadas pelo corpo, de modo especial as que viajaram para Campinas (Fazenda Santa Margarida), ou região Metropolitana de São Paulo, a fim de notificar o caso suspeito, realizar exame e iniciar tratamento específico e precoce para que óbitos sejam evitados.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Taise Cavalcante, o alerta epidemiológico de orientação foi enviado aos profissionais de saúde considerando o surto que ocorreu no interior de São Paulo, onde foram registrados cinco óbitos de pessoas que participaram da festa na Fazenda Santa Margarida.

“Apesar de não ser uma doença comum no Brasil como um todo, desde 2017 Aracaju não apresenta nenhum caso de óbito. Porém, é necessário fazer o alerta já que hoje é possível viajar com mais frequência entre estados”, destacou.

Diagnóstico

Em caso de sintomas semelhantes ao da febre maculosa, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para relatar as queixas e seguir para realização de exames. O diagnóstico sorológico da doença é feito com a coleta de pelo menos duas amostras de soro, a primeira na fase aguda e a segunda com um intervalo aproximado de 14 a 21 dias. As amostras serão encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

A definição de caso suspeito ocorre a partir da manifestação de sintomas de febre súbita, cefaleia e mialgia em pessoas que tenham relatado picada de carrapatos ou contato com animais domésticos e silvestres, e frequentado área sabidamente de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias. indivíduo com febre súbita, cefaléia e mialgia, seguidas de aparecimento de exantema máculo-papular entre o segundo e o quinto dias de evolução ou manifestações hemorrágicas.

Os sintomas da febre maculosa são semelhantes aos de outros tipos de doenças, a exemplo de leptospirose, meningococcemia, dengue, sarampo, rubéola, infecções por enterovírus e arbovírus, febre tifóide, mononucleose infecciosa, sífilis secundária, reações a drogas, outras septicemias (principalmente as causadas por bacilos gram-negativos). Por essa razão, os profissionais de saúde foram orientados quanto ao diagnóstico diferencial.

SMS – Foto: Minisério da Saúde