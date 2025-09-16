Saúde de Aracaju assegura vacinação contra Covid para proteger grupos prioritários

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju mantém a vacinação contra a Covid-19 direcionada exclusivamente aos grupos prioritários, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde. No momento, o município dispõe apenas do imunizante da Pfizer, que é aplicado gratuitamente em todas as regiões da capital para garantir a proteção da população mais vulnerável.

As doses estão disponíveis nas 45 Unidades de Saúde da Família (USFs), exclusivamente em pontos fixos, não havendo aplicação em ações itinerantes. Os estoques são repassados pelo Ministério da Saúde e, portanto, a oferta ocorre de acordo com a chegada dos lotes enviados ao município.

Entre os grupos prioritários estão: idosos a partir de 60 anos, pessoas imunocomprometidas (a partir de 5 anos), crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, além de pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a aplicação das vacinas Pfizer baby e pediátrica ocorre em 16 unidades distribuídas pelas oito regiões da cidade. Segundo a gerente de imunização da SMS, Aizla Carolainy dos Santos, o município enfrenta limitações de estoque em função do cenário nacional. “Nosso estoque hoje está reduzido devido ao baixo repasse do Ministério da Saúde. Não estamos zerados e seguimos garantindo vacina para o grupo prioritário de adultos em todas as unidades. Já a pediátrica e a baby estão disponíveis em 16 unidades básicas de referência. Apesar dos desafios, conseguimos atender a população dentro da capacidade que recebemos”, ressaltou.

A SMS reforça que segue rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde para assegurar a proteção da população mais vulnerável e orienta que os responsáveis e beneficiários busquem a unidade de referência mais próxima para manter a vacinação em dia.

