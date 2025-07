Saúde de Aracaju garante proteção contra meningite com nova vacina ACWY

A partir desta terça-feira, 1º de julho, crianças de Aracaju passam a contar com uma proteção ainda mais ampla contra a meningite. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já está seguindo a nova recomendação do Ministério da Saúde, que substitui o reforço da vacina meningocócica C pela vacina meningocócica ACWY para crianças a partir de 12 meses.

Antes, o esquema vacinal incluía duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas entre 3 e 5 meses, e um reforço com 1 ano de idade. Agora, o reforço será feito com a vacina ACWY, que, além do sorogrupo C, também protege contra os sorogrupos A, W e Y.

A médica pediatra da rede municipal, Daniele Moisés, explica a importância da mudança. “Além da proteção contra a meningite tipo C, a criança agora está protegida também contra outras formas graves da doença. Quem completou um ano e ainda não tomou a dose, pode ser vacinada até os cinco anos de idade. E quem já tomou a vacina C não precisa repetir, pois já está protegido”, detalhou.

A gerente de imunização da SMS, Aizla Carolainy Santos, reforça que todas as unidades básicas de saúde da capital já disponibilizam a nova vacina. “Todas as unidades básicas de saúde de Aracaju já estão seguindo a última nota técnica disponibilizada pelo Ministério da Saúde quanto às atualizações nas vacinas meningocócica C e ACWY. As famílias devem manter o cartão vacinal atualizado. Em caso de dúvidas, é fundamental buscar a unidade mais próxima para confirmar a situação vacinal e não perder a oportunidade de proteger as crianças”, destacou.

Foto: Ascom/SMS