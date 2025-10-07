Saúde de Aracaju inicia campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju começou nesta segunda-feira, 06, a Campanha de Multivacinação 2025. A iniciativa tem como objetivo atualizar o cartão de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A mobilização segue até o dia 31 de outubro, ofertando todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação 2025. Entre as prioridades, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo.

Durante o período, todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão com vacinas disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Dentre elas, 16 unidades estão com o horário estendido até as 18h: Antônio Alves, Augusto Franco, Ministro Costa, Dona Sinhazinha, Ávila Nabuco, Marx de Carvalho, Hugo Gurgel, Joaldo Barbosa, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Cândida Alves, Dona Jovem, Francisco Fonseca, José Machado, José Calumby Filho, Onésimo Pinto.

Entre os imunizantes disponíveis, estão as doses contra Covid-19, HPV, Pneumocócica 10 e 23, Meningocócica C, Febre Amarela, VIP (vacina inativada e vacina oral poliomielite), Hepatite B, Penta, Rotavírus, Hepatite A, Tríplice Viral, Tetraviral, Dupla adulto, DTP e Meningo ACWY. Os imunizantes ofertados protegem contra doenças como poliomielite, sarampo, febre amarela, varicela, rotavírus, difteria, tétano, entre outras. A campanha também contempla jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal contra o HPV.

De acordo com Aizla Carolainy Santos, gerente de imunização da SMS, o momento é de intensificar o cuidado e recuperar possíveis atrasos no calendário vacinal. “A Campanha de Multivacinação é uma oportunidade para que as famílias regularizem a situação vacinal dos filhos. A vacina está disponível e é fundamental para proteger a vida e evitar o retorno de doenças que já foram controladas”, destaca.

Dia D

Dentro da estratégia de imunização, está o Dia D nacional de mobilização que será realizado no sábado, 18 de outubro. Na ocasião, todas as USFs estarão abertas das 8h às 16h, exclusivamente para vacinação. “No entanto, é importante destacar que as vacinas da dengue e BCG não serão aplicadas no Dia D, devido a particularidades técnicas e de manejo com situações específicas que possam ocorrer após a aplicação. Fora desse contexto, esses imunizantes continuam disponíveis normalmente durante a semana, nas unidades de saúde, dentro do horário regular de funcionamento”, ressaltou Aizla.

Além do atendimento nas unidades, a SMS realiza ações itinerantes e busca ativa em escolas e bairros, com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal.

Foto: Eriky Batalha/Ascom SMS