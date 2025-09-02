Saúde de Aracaju intensifica combate ao Aedes aegypti com 5º LIRAa de 2025

Garantir mais saúde e segurança à população é o objetivo da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que iniciou nesta segunda-feira, 1º, o quinto Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. A ação, realizada em todos os bairros da capital, é fundamental para monitorar a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e direcionar medidas de prevenção.

Durante o levantamento, agentes de endemias percorrem residências, coletam amostras de larvas e encaminham para análise no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A partir dos resultados, a SMS organiza mutirões de limpeza, aplica fumacê e promove mobilizações educativas nos locais de maior risco.

“Este trabalho é fundamental para proteger a população. O LIRAa nos permite identificar os pontos mais vulneráveis e agir com rapidez, reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva. Mas é essencial que cada cidadão colabore, mantendo seus espaços livres de focos de água parada e recebendo bem os agentes de endemias”, destaca a secretária municipal da Saúde, Débora Leite.

De acordo com o gerente do Programa de Combate ao Aedes aegypti, Daniel Nunes, a participação da população é decisiva para o sucesso das ações. “É importante que a comunidade verifique possíveis focos de água parada, receba os agentes em casa e evite o descarte de lixo em terrenos baldios. Cada atitude faz diferença para reduzir o risco da dengue”, reforça.

Ao todo, participam da operação 25 Supervisores de Campo, oito Supervisores Gerais e 146 agentes de endemias. As equipes atuam simultaneamente em diferentes bairros, incluindo regiões como Zona de Expansão, Centro e Grageru, onde o mesmo grupo cobre dois ou três territórios.

Apesar da recomendação do Ministério da Saúde de quatro levantamentos anuais, Aracaju já está no quinto LIRAa de 2025, reforçando a vigilância contínua. O monitoramento permite avaliar a resposta das ações anteriores, identificando os bairros que avançaram e aqueles que demandam medidas mais intensas.

A SMS reforça que a participação popular é essencial na prevenção e combate. Ao adotar medidas simples como manter os quintais limpos, eliminar água parada e acolher os agentes de endemias, cada morador exerce seu papel como agente colaborador na defesa coletiva contra a dengue, zika e chikungunya.

Foto: Ascom/SMS