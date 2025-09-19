SMS leva consultas, exames e vacinação para moradores do bairro Industrial

Garantir mais acesso à saúde é a prioridade da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) neste sábado, 20, quando serão oferecidos diversos atendimentos à população do bairro Industrial. A ação acontece das 8h às 13h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora, dentro do projeto Tamo Junto Aracaju, realizado pela Prefeitura de Aracaju.

A comunidade terá acesso a vacinas contra influenza, febre amarela, HPV, tríplice viral e DT, além da vacinação antirrábica para pets. Também estarão disponíveis testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia. Além de consultas de clínico geral e pediatria, ultrassonografias (abdome total e superior, aparelho urinário, pélvica ginecológica, mamária e tireoide). E ainda, atendimentos de oftalmologia, dermatologia e eletrocardiograma (ECG) que serão oferecidos exclusivamente para usuários com agendamento prévio confirmado.

Para as mulheres, a SMS disponibilizará coleta do exame citopatológico (Papanicolau), essencial para o rastreamento de doenças, além de ultrassonografia ginecológica. Também haverá atendimentos odontológicos, com rastreamento de câncer de boca em adultos, orientação de higiene bucal e escovação supervisionada para crianças.

A programação será complementada com acompanhamento de profissionais da Academia da Cidade, que orientarão sobre atividade física e alimentação saudável. O público contará ainda com o serviço de atualização cadastral do IDS e com a presença da Ouvidoria Itinerante.

O Tamo Junto Aracaju é realizado mensalmente, sempre aos sábados, em diferentes bairros da capital. A proposta é aproximar os serviços públicos da população, garantindo acesso facilitado a atendimentos de saúde, atividades de prevenção, promoção da qualidade de vida e outras ações oferecidas pela gestão municipal.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS