Saúde de Aracaju realiza Dia D de Multivacinação neste sábado, dia 18

Neste sábado, 18, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju realiza o Dia D da Campanha de Multivacinação 2025, uma grande mobilização para que a população atualize suas cadernetas e mantenha a imunização em dia. A iniciativa faz parte do esforço nacional de incentivo à vacinação e busca proteger a comunidade contra diversas doenças preveníveis.

As ações do Dia D acontecerão nas oito Unidades de Saúde da Família (USFs) que representam as diferentes regiões da capital: USF Augusto Franco, USF Osvaldo Leite, USF Dona Sinhazinha, USF Manoel de Souza, USF Cândida Alves, USF Francisco Fonseca, USF José Machado e USF Dr. José Calumby. Todas estarão abertas das 8h às 16h, funcionando exclusivamente para a atualização da caderneta e aplicação dos imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação.

Durante o Dia D, estarão disponíveis imunizantes contra Covid-19, HPV, Febre Amarela, Meningite, Hepatites A e B, Poliomielite, Sarampo, Rotavírus, Varicela, Difteria, Tétano, entre outras. De acordo com Aizla Carolainy Santos, gerente de imunização da SMS, o foco principal da campanha é atualizar as cadernetas de vacinação e resgatar pessoas com doses em atraso.

“O Ministério da Saúde tem reforçado a importância da vacinação contra o HPV, cuja faixa etária foi estendida para jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam a dose, além das vacinas da tríplice viral, devido ao retorno de casos de sarampo nas Américas, e da febre amarela, por ainda haver áreas endêmicas no país”, destacou.

A ação é voltada prioritariamente para crianças e adolescentes até 15 anos, mas todas as faixas etárias serão atendidas, incluindo adultos e idosos. Além das oito USFs, a SMS também estará presente no evento “Tamo Junto Aracaju” e na Primeira Igreja Batista do Orlando Dantas, que ofertarão vacinação durante o dia.

