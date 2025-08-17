Saúde de Aracaju recebe equipamentos odontológicos e vai ampliar atendimentos

A população de Aracaju terá acesso a atendimentos odontológicos com mais qualidade e conforto. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu, nesta sexta-feira, 15, da Universidade Tiradentes (UNIT), a doação de 63 mochos odontológicos e 31 cadeiras odontológicas, que serão destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Os novos equipamentos representam um reforço importante para a rede de saúde bucal, permitindo ampliar o número de equipes atuantes e, consequentemente, a oferta de consultas. De acordo com a SMS, a previsão inicial é a implantação de 25 novas equipes de saúde bucal, além da substituição de equipamentos antigos, o que garantirá maior qualidade no atendimento aos pacientes que dependem do SUS.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou que a parceria fortalece não apenas o serviço, mas também o processo de formação acadêmica na área. “Com essa aquisição, poderemos ampliar as equipes de saúde bucal e oferecer um atendimento cada vez mais qualificado. A parceria com as universidades é fundamental, pois aproxima a prática do conhecimento científico mais atual e beneficia diretamente a população”, afirmou.

Segundo a assessoria técnica da Atenção Primária, Karinne Bourbon, a doação chega em um momento oportuno para expandir e modernizar a rede. “Com esses equipamentos, conseguiremos ampliar o número de atendimentos e revisar estruturas que já necessitavam de substituição. É um ganho significativo para os pacientes”, ressaltou.

Já o diretor de relações institucionais da UNIT, Valter Santana, reforçou que a iniciativa beneficia tanto a comunidade quanto os estudantes. “Essa doação fortalece a saúde bucal do município e, ao mesmo tempo, qualifica a formação dos nossos alunos, que terão campos de estágio ainda mais estruturados”, explicou.

Com a nova estrutura, os usuários das UBSs poderão contar com mais acesso, resolutividade e qualidade nos serviços de saúde bucal, resultado da integração entre o poder público e a instituição de ensino.

Foto ascom SMS