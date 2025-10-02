Saúde de Aracaju reduz tempo de espera para realização de ECG e exames de imagem

Promover avanços na Atenção Especializada tem garantido resultados concretos em Aracaju, com a redução de filas e a ampliação do acesso da população a exames que aguardavam há mais de dois anos. Em nove meses de gestão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), conquistou avanços concretos na redução das filas e no tempo de espera para atendimentos.

No Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), a ampliação da oferta de serviços reduziu em até 188 dias o tempo de espera para a realização de eletrocardiogramas (ECG). O que antes levava cerca de seis meses, hoje é realizado em média em 23 dias. Entre os meses de maio de agosto, a fila, que ultrapassava 6 mil pessoas, caiu para pouco mais de 1,5 mil.

Entre as estratégias adotadas para garantir maior acesso, estão o aumento de vagas disponíveis e a prática de overbooking, que permite compensar faltas sem comprometer a capacidade de atendimento. A estratégia adotada também resultou na redução de 233 dias (78%) na lista de espera por ultrassonografia de bolsa escrotal, alcançando a meta de até 90 dias, graças às parcerias com o Hospital São José e o Hospital Santa Isabel.

Já na ultrassonografia obstétrica com doppler colorido e pulsado, a fila caiu em 114 dias, também dentro do tempo máximo estabelecido. Exames de imagem como abdome superior, abdome total, aparelho urinário, tireóide, tórax, mamária bilateral, obstétrica e pélvica já se encontram igualmente dentro da meta de 90 dias.

Para dar continuidade a esse avanço, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, esteve em Brasília no mês de setembro em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na reunião, reforçou o pedido de aporte financeiro previsto na Portaria GM/MS nº 6.916, de 6 de maio de 2025, destinado ao custeio da Atenção Especializada.

“A gestão municipal segue compromissada em garantir acesso em tempo oportuno, atendimento humanizado e resolutivo nos serviços de saúde. Reduzir filas não é apenas encurtar prazos, é devolver às pessoas o direito de cuidar da própria saúde sem esperar por anos. Com o apoio do Ministério da Saúde, vamos avançar ainda mais para transformar a realidade do atendimento especializado em nossa cidade”, afirmou Débora Leite.

Os resultados alcançados em nove meses são um marco inicial de uma nova fase na saúde pública de Aracaju. O compromisso da SMS é ampliar investimentos, fortalecer parcerias e garantir que cada cidadão seja atendido com qualidade e dentro do tempo adequado.

Foto: Eriky Batalha/Ascom SMS