Saúde de Aracaju reforça a importância de manter a vacinação em dia

No Dia Nacional da Imunização, celebrado neste 9 de junho, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju reforça a orientação à população sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. A data é um marco para lembrar que a vacinação é uma medida segura, gratuita e fundamental para a prevenção de diversas doenças.

A SMS reforça que manter a vacinação em dia é uma das formas mais eficazes de cuidado com a própria saúde e com a comunidade. Embora as vacinas estejam disponíveis em todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USF) da capital, de segunda a sexta-feira, muitas pessoas ainda deixam de atualizar suas doses, o que representa um risco invisível para todos.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Duanne Marcele, ainda há mitos em torno das vacinas e pessoas que criam resistência para se vacinar. “Infelizmente, nossas coberturas vacinais ainda estão abaixo do ideal. Por isso, é fundamental que a população se conscientize e procure uma unidade de saúde. Não apenas para tomar a vacina da influenza, que está em campanha, mas para revisar todo o calendário vacinal”, alertou.

A Saúde de Aracaju lembra que cada dose aplicada é uma barreira a mais contra doenças e um passo importante para manter a cidade mais saudável. “Vacinar-se é um gesto simples, um serviço porta-aberta disponibilizado pela gestão e essencial, que protege não só quem recebe a dose, mas também todos ao seu redor”, ressaltou Duanne.

A médica Milena Maia, da rede municipal de saúde, destaca que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para garantir que o organismo esteja preparado para combater infecções. Segundo ela, deixar de se vacinar significa abrir mão de uma proteção vital. “Sem a resposta vacinal adequada, o corpo fica mais vulnerável. E mesmo que a pessoa contraia a doença, estar vacinado pode fazer com que o quadro clínico seja mais leve”, explica.

Milena ressalta ainda que, em períodos de sazonalidade, como o atual, é comum o aumento de casos de gripes, doenças respiratórias e arboviroses, tornando ainda mais necessário o reforço vacinal. “A revacinação lembra o sistema imunológico de como produzir anticorpos de forma mais rápida e eficiente”, concluiu.

Onde tem a vacina

Antes de sair de casa, é importante estar atento quanto ao horário de atendimento da unidade em que buscará imunização. Todas as USFs estão abertas de segunda a sexta-feira para fazer a vacinação. São 25 postos funcionando das 7h30 às 16h30 e 20 que atendem em horário estendido das 7h30 às 18h30.

Foto SMS