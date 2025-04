Saúde de Sergipe registra crescimento de quase 40% em cirurgias eletivas

Secretário Cláudio Mitidieri destacou principais avanços da saúde

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, apresentou, nesta terça-feira, 8, a prestação de contas do terceiro quadrimestre na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Entre os destaques está o aumento das internações em leitos de cirurgias eletivas, com um crescimento de 38%, chegando a 22.755 procedimentos, em 2024, graças à consolidação do Opera Sergipe.

O maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe contempla, atualmente, 34 tipos de procedimentos de média e alta complexidade. O Opera já ultrapassou a marca de mais de 23 mil cirurgias, em menos de dois anos, como destaca o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, durante a prestação de contas na Alese. “A consolidação e o avanço do programa é fruto de um trabalho coletivo que visa devolver a qualidade de vida dos sergipanos. Por isso, foi lançada a segunda fase, com procedimentos de alta complexidade que engloba cirurgias bariátricas, mamoplastias, ortopédicas e endometriose, uma doença crônica que tanto afeta as mulheres”, frisa.

Antes do lançamento da fase 2 do Opera Sergipe, que contempla as cirurgias de endometriose, o Governo do Estado, por meio da SES, já havia realizado, em 2024, o cofinanciamento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) para realização das cirurgias de laparotomia videolaparoscópica de endometriose para 77 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), com a patologia em estágio mais avançado.

Outro programa de destaque é o Enxerga Sergipe, que segue promovendo o resgate da saúde ocular dos sergipanos, por meio da oferta de cirurgias de catarata e pterígio. Ao todo, já foram realizados 7.921 procedimentos pelo Enxerga.

Assistência na capital e interior do estado

No último quadrimestre de 2024, o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) recebeu, aproximadamente, 700 itens entre poltronas, macas e camas hospitalares, proporcionando mais dignidade, conforto e qualidade de atendimento aos sergipanos e sergipanas. Os equipamentos e mobiliários foram destinados aos Eixos Críticos e de Observação Clínica e Cirúrgica no Pronto-Socorro.

No mesmo período, para melhorar o atendimento no interior, houve investimento no Hospital Regional de Itabaiana, que também recebeu macas, poltronas e mobiliário, promovendo acolhimento e humanização. Na Região de Saúde de Estância, foi investido mais de R$1 milhão no Hospital Regional Dr. Jessé de Andrade Fontes, adquirindo equipamentos como arco cirúrgico, cardioversor e monitor multiparamétrico, otimizando os serviços e garantindo conforto aos pacientes. De acordo com o secretário da Saúde, outros investimentos e ampliações estão previstas para os hospitais regionais em 2025.

Outro destaque é a renovação tecnológica nas unidades da Rede Estadual de Saúde, com a implantação de Prontuário Eletrônico, que visa otimizar o fluxo dos atendimentos. O prontuário eletrônico é uma ferramenta essencial no ambiente hospitalar, pois permite a integração entre diferentes departamentos do hospital, como enfermagem, laboratório e farmácia, assegurando que todas as informações estejam atualizadas e disponíveis em tempo real.

Pioneirismo e acessibilidade

Sergipe segue como pioneiro na distribuição qualificada de produtos derivados de Cannabis spp. pelo SUS, com dois protocolos clínicos: um para epilepsia refratária e outro para comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Em outubro de 2024, foi inaugurada a nova sede do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate), que oferece suporte técnico para terapias com canabidiol, priorizando o atendimento humanizado e o cuidado à saúde dos pacientes.

Para uma assistência cada vez mais qualificada, o Governo de Sergipe entregou mais de duas mil cadeiras de rodas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “A entrega de cadeiras de rodas reflete o compromisso com a acessibilidade e a saúde da população, visando zerar a fila de espera pelo equipamento, que existia desde 2019. Bem como a aquisição de 8.566 bolsas para ostomias”, salienta Cláudio Mitidieri.

Renovação da frota de ambulâncias

A renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 em Sergipe) melhorou a eficiência no atendimento, beneficiando 75 municípios. O Governo do Estado adquiriu mais 30 ambulâncias, totalizando 63 em operação diária, além de quatro motolâncias e uma unidade de transporte aeromédico, oferecendo assistência rápida em urgências e emergências, em parceria com o Grupamento Tático Aéreo.

Prestação de contas

A execução orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde no último quadrimestre de 2024, foi de R$2.906.544.948,04. Para a reestruturação das unidades foram investidos mais de R$ 1 bilhão. As receitas das Fundações Hospitalar de Saúde, Parreiras Horta e Estadual de Saúde totalizam mais de R$ 720 milhões.

