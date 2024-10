Saúde discute rastreamento do câncer de mama em Assembleia

Considerando a campanha do Outubro Rosa, que trabalha com a conscientização e a prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) trouxe como tema para a 193º Assembleia Geral Ordinária, o rastreamento do câncer de mama. A ação se deu em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM), e teve apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE).

“Estamos em mais uma reunião que é um espaço reservado para discussão das políticas públicas que nortearão o nosso estado, para discutirmos sobre uma patologia tão prevalente no Brasil. O câncer de mama é a principal causa de neoplasia e de morte entre as mulheres. Nada mais oportuno que trazer duas excelentes profissionais para falar para toda a nossa Assembleia sobre esse importante tema”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

A Assembleia contou com a participação da presidente da Seccional Sergipe da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Aline Valadão, que mostrou o cenário e os desafios do rastreamento do câncer de mama em Sergipe. Já a médica mastologista Rosemar Rahal conduziu um diálogo entre os presentes sobre o tema – ela idealizou o projeto ‘Goiânia Sempre Rosa’, que após a efetividade, transformou-se no programa estadual “Goiás Todo Rosa”.

Rosemar ressaltou que o câncer de mama é uma doença curável e tratável quando diagnosticada precocemente. Quando a usuária posterga o tratamento, diminui a chance de cura. “Acredito que muita coisa é replicável, e também me coloco à disposição para uma parceria, pois temos o material didático gravado que pode ser utilizado aqui em Sergipe. Ele está bem recente e atualizado, e podemos trazer o que algumas brasileiras de Goiás estão tendo acesso. Com um profissional melhor informado, treinado, e qualificado, a chance que essa capacitação reverbere na melhora do atendimento é bastante alta”, disse ela.

Foto: Mário Sousa