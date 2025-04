Saúde: Fumacê costal reforça combate ao Aedes aegypti em Aracaju

Com o objetivo de proteger a população de Aracaju contra doenças como dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, tem adotado diferentes estratégias para conter a proliferação do mosquito transmissor. Uma dessas ações é o uso do fumacê costal, aplicado em áreas de difícil acesso da cidade e em locais com índice elevado de infestação ou onde há registro de transmissão de arboviroses.

Diferentemente do que parte da população acredita, o fumacê – seja o costal, operado manualmente, ou o carro fumacê, acionado por solicitação ao Estado – não tem como finalidade o combate às muriçocas. A aplicação do inseticida é uma estratégia pontual e técnica, guiada por critérios do Ministério da Saúde, como os resultados do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) e notificações de casos de doenças transmitidas pelo vetor.

O gerente do programa, Jeferson Santana, ressalta a funcionalidade da estratégia. “O inseticida utilizado no fumacê costal é o mesmo do carro fumacê. A diferença está na mobilidade. O equipamento portátil permite alcançar locais onde veículos não chegam como ruas estreitas ou não pavimentadas, garantindo maior eficácia na aplicação, distribuição e concentração do produto por área”, explicou.

Com uso mais restrito, o carro fumacê é requisitado apenas para situações de maior gravidade, como surtos ou epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Sua aplicação só ocorre quando há confirmação de transmissão intensa de arboviroses em determinada região ou quando os índices de infestação estão em níveis considerados altos.

“Nessas circunstâncias, o município pode solicitar o apoio do Governo do Estado, que é o responsável pela disponibilização do veículo. Fora desses cenários, o carro fumacê não é utilizado, justamente para evitar o uso indiscriminado do inseticida e preservar sua eficácia”, detalhou Jeferson.

Ele alerta que, embora surjam solicitações, a aplicação do inseticida é voltada ao enfrentamento de arboviroses e o do mosquito transmissor da dengue. “O uso é controlado, restrito e avaliado tecnicamente, devido à natureza química do produto. Não se trata de um serviço que pode ser disponibilizado por demanda popular. Utilizá-lo indiscriminadamente representa risco ambiental e à saúde”, reforça Santana.

Embora seja direcionado a uma ação específica, ainda há dúvidas sobre a finalidade do inseticida. Jeferson enfatiza que a utilização do produto não é para controlar a presença de pernilongos e muriçocas. Neste caso, a principal medida continua sendo a limpeza urbana e o descarte correto de resíduos. “A colaboração da população é essencial para eliminar criadouros, evitando o acúmulo de água e o descarte de resíduos em locais impróprios. É uma responsabilidade compartilhada, prevenção também começa dentro de casa”, endossou.

Por Ascom/SMS