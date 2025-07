Saúde: Gripário segue com atendimento em horário estendido até dia 20

Em resposta ao aumento da demanda por atendimentos relacionados a doenças respiratórias, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju prorrogou até o dia 20 de julho o funcionamento em horário estendido do Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais, o Gripário.

A medida garante à população acesso rápido e seguro para o tratamento de infecções agudas do sistema respiratório, como febre, tosse, dor de garganta e outros sintomas gripais. O serviço está disponível todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

O gripário conta com uma equipe multiprofissional composta por sete médicos, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionistas, preparados para garantir acolhimento e cuidado à população. Essa estrutura integra as ações do Plano de Contingência de Síndromes Gripais, que reúne medidas como a ampliação de campanhas de vacinação, busca ativa de pacientes vulneráveis e integração de serviços dentro da rede municipal.

As doenças respiratórias sazonais, como gripes, resfriados e bronquiolite, tendem a aumentar durante o outono e inverno devido às mudanças climáticas e à maior circulação de vírus. Localizado na Rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, no bairro Coroa do Meio, o Gripário atua para reduzir filas em outras unidades de saúde, evitar o agravamento dos quadros clínicos e oferecer atendimento humanizado à comunidade aracajuana.

