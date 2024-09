Saúde realiza ação alusiva ao ‘Setembro Vermelho’ na Orla

Em alusão ao ‘Setembro Vermelho’, mês de conscientização sobre cuidado e prevenção de doenças cardiovasculares, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (Daps), realizou neste sábado, 28, uma ação sobre a importância da prevenção contra doenças cardíacas. O evento aconteceu no estacionamento da Cinelândia na Orla da Atalaia, onde foi ofertado para os desportistas, a aferição de pressão arterial, glicemia e entrega de material educativo.

“Durante esse mês, diversas ações e iniciativas visam alertar a população sobre fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, além de incentivar hábitos saudáveis, como alimentação adequada e prática regular de exercícios. A importância do ‘Setembro Vermelho’ está em aumentar a compreensão sobre as doenças cardíacas e suas causas; orientar sobre medidas preventivas que podem reduzir os riscos; facilitar o acesso à informação e estimular mudanças no estilo de vida que beneficiem a saúde do coração, reduzindo assim a incidência de doenças cardíacas, que são uma das principais causas de morte mundial”, ressaltou o diretor de Atenção Primária à Saúde da SES, Luan Araújo.

Quando a saúde do coração é comprometida, isso pode levar a problemas sérios, como infartos, derrames e insuficiência cardíaca. A prática da atividade física regular, ajuda a manter o peso saudável e a fortalecer o coração. Por isso a importância de atividades aeróbicas moderadas por semana, como caminhar, nadar ou andar de bicicleta, é o que afirmou a referência técnica de diabetes e hipertensão da SES, Eline Rocha. “O diagnóstico precoce faz a grande diferença quando se trata de saúde. É necessário adotar algumas medidas como realizar check-ups regulares para monitorar a pressão arterial, colesterol e níveis de glicose; parar de fumar e consumir bebida alcoólica com moderação ajuda na saúde cardiovascular”, explicou Eline.

População aprova

José Silva, 62, corre há 40 anos e aproveitou para aferir a pressão depois de fazer um percurso de 10km. “Comecei a correr com 18 anos de idade e posso dizer que a corrida é tudo na vida, pois resolve a pressão, o colesterol, a glicemia, dá bom humor e energia. Mas acho importante que quem faz exercício deve monitorar essas questões que envolvem o coração, se há algum problema preexistente ou se adquiriu ao longo do tempo. O exercício não é a solução de tudo, eu acho que quanto mais você faz exercício, mais você tem que procurar fazer os exames”, frisou José.

Para a corredora amadora, Bruna Freire, é importante esse alerta sobre a saúde do coração, porque, muitas vezes, o problema cardíaco pode ser uma doença silenciosa. “Eu corro todos os sábados aqui, e achei essa ação da Saúde necessária. Às vezes a pessoa começa a praticar uma atividade física sem nem ter feito a aferição da pressão arterial, e ao invés de ser algo positivo, pode desencadear em um problema. Quando eu comecei a correr, eu fiz todo um check-up com o cardiologista para saber como estava minha saúde”, disse Bruna.

Foto: Valter Sobrinho