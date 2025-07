Saúde realiza ação de conscientização sobre importância da vacinação

Com o objetivo de reforçar a importância da vacinação contra as doenças imunopreviníveis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta segunda-feira, 14, uma ação de conscientização que marcou a chegada do Zé Gotinha e da Maria Gotinha, importantes personagens-símbolo da imunização no Brasil, que auxiliarão na estratégia de divulgação da imunização para a população sergipana.

Embora as vacinas estejam disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), mostram que a adesão da vacina contra a Influenza segue abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde, com apenas 40% de cobertura vacinal em Sergipe. O imunizante protege contra as variantes A e B do vírus Influenza presentes com maior frequência no país.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, reforçou a importância da visita do Zé Gotinha e Maria Gotinha. “São personagens de grande relevância nacional e que irão nos ajudar na divulgação da vacinação. Temos observado a baixa adesão dos sergipanos a algumas vacinas, como a Influenza, por exemplo. Enfatizamos a necessidade de que todos busquem as UBS mais próxima de sua residência, pois a vacinação é um ato que salva vidas e é crucial para evitar internações hospitalares e o risco de contágio pelo vírus”, destacou o secretário.

Calendário Vacinal

As vacinas estimulam a produção de anticorpos, o que garante imunidade e proteção contra a agressão dos vírus e bactérias ao organismo. É importante lembrar que o Sistema Único de Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), garante acesso gratuito às vacinas que protegem contra mais de 40 doenças. Devido a essa estratégia, doenças infecciosas foram erradicadas no território nacional, como a varíola.

Vacinas como a BCG, Sarampo, Rubéola, Tétano, Difteria, Coqueluche, HPV e muitas outras presentes no Programa de Imunização estão disponíveis durante todo o ano nas UBSs.

Foto: Valter Sobrinho