Saúde realiza captação de órgãos e reforça importância da doação

O mês de setembro ganha ainda mais destaque com a campanha que mobiliza o país sobre a importância da doação de órgãos. Confirmando o ato de generosidade e a intenção de salvar outras vidas, a Central de Transplantes de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou na quarta-feira, 18, a captação de fígado, rins, córnea e coração.

O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), depois que a família autorizou a captação. O paciente de 25 anos deu entrada no dia 2 de setembro, vítima de um acidente de motocicleta, evoluindo para o diagnóstico de morte encefálica.

A coordenadora da Organização de Procura de Órgãos (OPO), Darcyana Lisboa, chamou a atenção para a importância da doação de órgãos como ponto fundamental para salvar outras vidas. “É muito importante continuarmos o trabalho com essa questão da sensibilização e conscientização da sociedade, principalmente no setembro verde, para que as pessoas respondam favoravelmente à doação de órgãos e tecidos e consequentemente podermos salvar mais vidas”, ressaltou a coordenadora.

Setembro verde

As ações do mês de setembro são reforçadas ainda mais para conscientizar a sociedade. A campanha é de mobilização nacional instituída pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (Abto), que visa estimular as doações de órgãos e tecidos para potencializar os transplantes e promover melhor qualidade de vida para quem precisa de órgão ou tecido sadio.

Prova da importância da conscientização é o aumento de 61,9% dos doadores de órgãos em Sergipe em 2024. Somente de janeiro a julho deste ano, foram registrados 34 doadores, enquanto no mesmo período do ano passado houve um registro de 21 doadores. Em relação ao transplante de córnea, de janeiro a agosto de 2023, foram realizados 107 transplantes. No mesmo período de 2024, foram realizados 165, o que corresponde a um aumento de 54,2% no número de transplantes de córnea no estado de Sergipe.

Como ser doador

Atualmente, para que o paciente seja doador, ele precisa expressar, ainda em vida, a sua vontade para os seus familiares.

