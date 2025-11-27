Saúde sexual masculina também depende de descanso, alerta urologista

Manter uma rotina de exercícios é essencial para a saúde masculina, mas o aumento de treinos intensos e modalidades de alta performance vem acendendo um alerta entre especialistas: a busca por resultados rápidos sem descanso adequado pode comprometer o equilíbrio hormonal e afetar o desempenho físico e sexual. Urologistas reforçam que planejamento, recuperação e acompanhamento profissional são decisivos para garantir saúde, rendimento e qualidade de vida.

De acordo com o urologista e andrologista Breno Amaral, especialista em saúde do homem, o exercício físico tem impacto direto sobre a autoestima, a disposição e a função sexual. “Durante a atividade física, há liberação de endorfinas e dopamina, o que reduz o estresse e a ansiedade e pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona”, explica o médico.

Por outro lado, o excesso de esforço sem descanso suficiente pode levar ao chamado overtraining, estado de esgotamento físico e mental que interfere na produção hormonal. Os efeitos podem incluir queda no desempenho, alterações na libido e maior vulnerabilidade a lesões. “Quando o homem treina demais e não tem um tempo de recuperação adequado, há elevação do cortisol e queda da testosterona. O corpo entra em modo de sobrevivência”, alerta Breno.

Importância do equilíbrio

Característicos de rotinas de alta performance, treinos intensos fazem parte do processo de evolução física, mas exigem equilíbrio. “Sem pausas adequadas, há risco de queda no desempenho e alterações hormonais. A recuperação é tão importante quanto o treino”, reforça Breno.

Para quem pratica atividades intensas, o planejamento deve considerar descanso, hidratação, rotina alimentar e acompanhamento profissional.

“Um corpo equilibrado responde melhor aos treinos, recupera mais rápido e mantém níveis hormonais adequados, o que influencia diretamente a libido e a função sexual. Nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos ajudam a construir uma rotina segura e eficiente, sem sobrecargas desnecessárias”, afirma o especialista.

Quebra de tabu

No universo masculino, o cuidado com a saúde sexual ainda encontra resistência, mas o acompanhamento especializado é essencial, especialmente para quem exige mais do corpo.

“Performance envolve força, resistência e equilíbrio emocional e sexual. Monitorar a testosterona, avaliar sintomas precoces e orientar estratégias de prevenção são medidas que fazem diferença no rendimento e na qualidade de vida. Quando treino, descanso e saúde hormonal andam juntos, os resultados aparecem de forma mais consistente”, finaliza Breno Amaral.

Sobre Breno Amaral

Graduado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Dr. Breno Amaral fez residência em Cirurgia Geral na Universidade de Campinas (Unicamp) e especialização em Urologia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Possui estágios de aperfeiçoamento na França, no Hospital Tenon e no Instituto Montsouris, com foco em cirurgia robótica, endourologia avançada e terapia focal para tratamento do câncer de próstata, sendo pós-graduado em Cirurgia Robótica.

Atuou como preceptor da residência de Urologia no Hospital Albert Einstein, foi professor de Urologia da Universidade Tiradentes (Unit) e coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Primavera, em Aracaju. Atualmente, é coordenador do Andros – Centro de Saúde do Homem, onde oferece atendimento urológico de alta tecnologia, com foco em diagnóstico, prevenção e estética genital masculina, por meio de um cuidado humanizado e multidisciplinar.

