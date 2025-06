Seasic promove formação sobre crianças atípicas para supervisores e visitadores

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reafirma seu compromisso com a primeira infância como uma prioridade de gestão, reconhecendo que os pequenos sergipanos representam a certeza de um futuro melhor. Com o objetivo de qualificar o atendimento às crianças que integram o Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, a Seasic promoveu, nesta terça-feira, 10, um Encontro Formativo voltado ao cuidado com crianças atípicas. O evento, realizado no auditório da Secretaria, reuniu supervisores e visitadores de mais de 44 municípios sergipanos.

Durante toda a manhã, os participantes se envolveram em uma programação enriquecedora, com destaque para a palestra do psicopedagogo Heraclito Andrade de Oliveira e atividades integrativas conduzidas pela equipe técnica da Seasic.

Na ocasião, a secretária Érica Mitidieri ressaltou a importância da Política Estadual da Primeira Infância como uma ação de longo prazo e com impacto direto na formação cidadã. “Esse encontro é fruto das demandas que vocês nos apresentam. É um momento de qualificação do atendimento às nossas crianças. Estamos aqui somando forças e dando o nosso melhor para fazer a diferença na vida das famílias. O trabalho com a primeira infância tem impacto direto na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, esse espaço de troca é tão importante”, destaca.

Durante o encontro, os participantes também foram orientados sobre o correto preenchimento dos formulários de visitação às famílias com crianças atípicas. O coordenador da equipe estadual do programa na Seasic, psicólogo Leandro Prachedes, reforçou a importância do planejamento das visitas para garantir um atendimento mais efetivo. “Esse encontro formativo sobre crianças neurodivergentes é fruto do diálogo contínuo com nossos supervisores e visitadores. As propostas de elaboração de atividades para os planos de visita foram trabalhadas na prática, enquanto a palestra trouxe reflexões sobre os desafios enfrentados por essas crianças. Foi um dia de muito aprendizado e troca de experiências”, pontua.

A visitadora Leila Cindy, do município de Campo do Brito, elogiou a iniciativa e reforçou a importância de compartilhar o conhecimento adquirido com os demais membros da equipe. “Sabemos que cada realidade é diferente, e as crianças neurodivergentes precisam de um acompanhamento mais qualificado. Estou muito feliz com esse momento tão produtivo. Levo comigo mais conhecimento para oferecer um serviço de melhor qualidade às nossas famílias”, considera.

Foto: Natália Magalhães/Ascom Seasic