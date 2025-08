Secretaria da Educação de Aracaju realiza lotação de aprovados no concurso

Após a posse realizada na última quinta-feira, 31, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) iniciou nesta sexta-feira, 1º, o processo de lotação de 175 professores aprovados no concurso público da rede municipal de ensino. A ação aconteceu no Espaço de Convivência da sede da Semed e segue até sábado, 2.

O processo será organizado em blocos ao longo dos dois dias. Antes dessa etapa, os profissionais da Semed realizaram de forma detalhada um levantamento para identificar as unidades escolares com vagas disponíveis. A partir dessas informações, os convocados acompanham em tempo real, por meio de uma tela interativa, as escolas e turnos ainda disponíveis no momento da escolha. A seleção segue a ordem de classificação de cada cargo. Os novos professores puderam escolher a escola onde irão lecionar.

Para muitos candidatos, o momento representa o encerramento de um ciclo de esforço e preparação. Segunda colocada na cota para pessoas com deficiência, Lívian de Oliveira Santos, que assumirá a disciplina de Letras, celebrou a conquista. “Receber essa oportunidade, diante de tantos desafios, é extremamente gratificante e de um enorme marco. Foi um processo seletivo exigente, mas fomos aprovados por mérito. Então expresso minha imensa gratidão ao município por ter nos possibilitado essa oportunidade de estarmos aqui fazendo a nossa lotação”, destacou.

O classificado em segundo lugar de Língua Portuguesa, Victor Macedo dos Santos falou sobre a emoção de retornar à sala de aula, agora integrando a rede municipal. “É uma sensação muito boa. Assumir novamente um cargo como esse traz a mesma emoção de quando entrei na rede estadual. É gratificante ver que todo o tempo dedicado aos estudos se transformou nessa conquista”, afirmou.

A estrutura das escolas e a forma como os novos profissionais estão sendo acolhidos também chamaram atenção. Rayane Rocha Quirino, terceira colocada na mesma área, valorizou o cuidado com a recepção e os avanços da rede. “Desde a posse, tudo tem sido conduzido com muito respeito. O discurso da prefeita foi emocionante. Ver uma rede com escolas bem equipadas, com quadros digitais, diário virtual e profissionais valorizados reforça a vontade de estar aqui, que é um sonho”, observou.

Entre os empossados também está Fernanda Vieira Lima, 21ª colocada em Pedagogia, que irá atuar nos anos iniciais. Com experiência anterior no serviço público, ela enxerga na nova etapa a oportunidade de seguir contribuindo com o que mais gosta de fazer. “É uma felicidade imensa. Tenho experiência na rede pública e agora estou com disposição para contribuir especialmente com a alfabetização, que é minha grande paixão”, reforçou a professora.

Após a conclusão da lotação, os aprovados participarão de uma formação pedagógica, marcada para acontecer entre os dias 4 e 6 de agosto. A etapa visa preparar os novos profissionais para o início das atividades nas unidades escolares da capital. Com esse novo ciclo de nomeações, a rede municipal de ensino reforça seu compromisso com a valorização dos educadores e com a construção de uma educação pública cada vez mais estruturada.

Foto: Ascom/Semed