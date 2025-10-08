Secretaria da Educação diversifica ações para 3ª edição “Tamo Junto Aracaju”

A terceira edição do ‘Tamo Junto Aracaju’ será realizada no dia 18 de outubro, sábado, das 8h às 13h, no Centro Social Urbano Gonçalo Rollemberg Leite, no Bairro José Conrado de Araújo. O projeto idealizado pela Prefeitura de Aracaju reúne secretarias e órgãos municipais com a finalidade de disponibilizar uma variedade de serviços gratuitos à população.

Com ampliação do atendimento à comunidade para esta edição, a Secretaria Municipal da Educação montou o cronograma de atuação para o dia. As diversas áreas em que a pasta trabalha no campo pedagógico serão contempladas, como arte, esporte, inclusão escolar, afroletramento, educação especial, uso de tecnologias, entre outras. Mais de 40 servidores estarão a postos para o atendimento.

Segundo a secretária Edna Amorim, o evento da prefeitura é fundamental para aproximar a gestão da comunidade e apresentar as ações das pastas. “Nós, da Educação, temos a oportunidade especial de divulgar uma seleção de projetos que executamos no ‘Tamo Junto’. Por meio do evento, nos aproximamos das comunidades e mostramos serviços que realizamos com muito zelo e carinho. Além disso, reforçamos que estamos presentes para o que elas precisarem no campo educacional”, destacou Edna Amorim.

Programação

A Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade vai promover a Oficina de Afroletramento, abrangendo atividades na área. Haverá apresentações do Grupo Folclórico do Mestre Saci e Dança da Saia Quilombola, exposição de fotos do Quilombo Maloca, Jogo da Heteroidentificação, oficina de jogos e brincadeiras de origem africana.

A Coordenadoria de Arte ficará à frente da ‘Oficina de Arte: cores em movimento’. Segundo o coordenador do setor, Alessandro Felix, a proposta da ação é estimular a criatividade das crianças, ensinando-as a confeccionar brinquedos e que com o conhecimento adquirido elas possam reproduzir no dia a dia. “Que elas possam levar esse aprendizado para casa e transmitir para outros colegas da rua, da escola e familiares. Elas vão criar brinquedos a partir de objetos acessíveis como papelão, cordão, papel crepom, fitas, bexigas, cola e isso vai fazer com que as crianças façam o seu lúdico acontecer diariamente”, explicou.

A Coordenadoria de Educação Infantil será responsável pelo ‘Ateliê da Imaginação’. No espaço destinado ao setor, serão desenvolvidas quatro atividades, conforme a coordenadora de Educação Infantil Gabriela Chagas: pintura no rosto, produção de bichinhos de papel através de dobraduras, confecção de pulseiras e produção de tiaras com flores. “O nosso público infantil será protagonista dessa ação. Lá, as crianças terão a liberdade de criar, recriar, de transformar o papel em dobraduras, em bichinhos, e criar modelos de acessórios que vierem à sua mente”, afirmou Gabriela Chagas.

A Coordenadoria da Educação de Jovens e Adultos vai orientar pessoas que desejam retomar os estudos ou que nunca frequentaram a escola e pretendem iniciar. Durante o ‘Tamo Junto’, serão apresentadas à população todas as escolas da rede de Aracaju que ofertam a modalidade, como proceder com relação à matrícula, início das turmas, turnos disponíveis e prazo de conclusão. Tudo isso será detalhado por meio de panfletos que serão distribuídos e orientação por parte dos servidores da Semed. Além disso, técnicos da Coeja estarão à disposição para tirar todas as dúvidas dos interessados. A Coordenadoria de Educação Especial vai montar a ‘Roda de Conversa: acolhimento às mães e crianças, público-alvo da Educação Especial’.

A Coordenadoria de Educação Física e Esporte conduzirá atividades recreativas e esportivas, com ações integradas com a Secretaria Municipal de Juventude e Esporte. Técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação da Semed vão apresentar o Portal da Educação a pais e responsáveis por alunos da rede. Na oportunidade, os profissionais vão mostrar o passo a passo do acesso à tecnologia e tudo o que ela disponibiliza. Frequência, horário de entrada e saída da escola e notas estão entre os dados concentrados na plataforma.

