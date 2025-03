Secretaria da Educação divulga lista de classificados para o curso de francês

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Centro Estadual de Idiomas (CEI), divulga a lista dos candidatos selecionados para o curso de Francês, de acordo com o Edital nº 10/2025, de 24/02/2025. A seleção foi realizada a partir da análise de documentos, obedecendo à ordem de chegada das inscrições. Os candidatos que ultrapassaram o número de vagas (24 vagas), compõem a lista de excedentes para posterior preenchimento de vagas, caso haja alguma desistência.

O objetivo do curso de Língua Francesa é habilitar os estudantes matriculados no Ensino Médio nas unidades de ensino da rede pública estadual, no aprendizado da língua francesa, com aulas ministradas pela instituição Aliança Francesa de Sergipe, presencialmente e/ou nos formatos híbrido/online, extensivo, também, aos servidores da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.

A documentação dos candidatos selecionados será encaminhada para a Aliança Francesa, pela Comissão Organizadora desse processo seletivo simplificado. Os candidatos selecionados deverão confirmar sua matrícula e horário em que irão estudar, pelo e-mail da Aliança Francesa: afaju@hotmail.com ou presencialmente, na sede da escola de idiomas, no período de 10 a 15 de março.

O aluno menor de 18 anos deverá comparecer à sede da Aliança Francesa acompanhado do seu responsável legal para confirmação da matrícula.

Candidatos selecionados em ordem alfabética:

Amanda Carolina Ferreira de Andrade Garcez

Ana Luíza dos Santos Oliveira

Camila Silva da Luz Santos

Cledvaldo Bezerra Correia

Clevison Cauã Loriano de Oliveira

Denise Simplício Alves

Fernanda Maria Torres silva

Edimara Vivian Santana de Oliveira

Jean Lucas Araújo Ferreira

Joana Emily Mesquita Gonçalves

Joélia dos Santos

Joseilde de Satana Santos

Josiena Santos da Conceição

Júlia Santana Weber

Letícia Giovanna Santos Barbosa

Marcella Menezes Prado

Maria Bernadete Carneiro de Oliveira

Maria Cleide Leite Andrade Calderaro

Maria de Fátima Santos de Lima

Maria Gabriely Alves dos Santos

Maria Laura Ferreira Athayde

Marx Diego Meneses Dantas

Matheus Ribeiro Menezes

Noelice Nery Lobão

