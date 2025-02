Secretaria da Educação inicia nova turma do curso básico de Libras

A formação contempla servidores da Seed e da Seasic e tem como objetivo garantir a acessibilidade comunicacional no ambiente de trabalho

O Governo de Sergipe, por meio do Serviço de Educação Inclusiva (Seinc), da Secretaria de Estado da Educação (Seed), iniciou, na tarde desta segunda-feira, 17, o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A formação se estende até o dia 28 de abril e visa a capacitação de servidores da Seed e da Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) que não têm nenhuma experiência em Libras. O objetivo é garantir a acessibilidade comunicacional no ambiente de trabalho do serviço público.

A coordenadora do Centro de Apoio ao Surdo (CAS), Raquel Delgado, explicou que o curso é composto por quatro módulos, totalizando 250 horas/aula, com direito à certificação. “É importante enfatizar que os três primeiros módulos têm 60 horas/aula, enquanto o quarto módulo terá 70 horas. Nesse primeiro módulo, estamos destinando 51 horas aos encontros presenciais e práticos, que ocorrem duas vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, das 14h às 17h. Também contabilizamos outras nove horas para a parte teórica, cujos materiais de leitura e atividades estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Seed”, destaca.

Raquel comentou, ainda, que, para avançar ao módulo subsequente, é necessário apresentar a certificação de conclusão do módulo anterior. “Nossa intenção é garantir a formação completa ao longo deste ano e, para isso, contamos com o apoio da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), que ofertará alguns módulos”, complementa.

A técnica do Serviço de Educação Profissional (Sepro) da Seed, Edilânia da Silva Souza, parabenizou a iniciativa do Governo do Estado de fomentar parcerias entre as secretarias. “O Governo de Sergipe, por meio das duas secretarias aqui presentes, está de parabéns por proporcionar aos seus servidores esse leque de opções e, também, por nos colocar nesse parâmetro de igualdade e equidade. Nós, que somos técnicos da Secretaria da Educação, precisamos estar preparados e aptos para trabalhar com os nossos professores, pais e alunos, demonstrando, na prática, a importância da inclusão de todos em nossa sociedade”, ressalta.

A coordenadora de Políticas Públicas em Defesa da Pessoa com Deficiência da Seasic, Suellen Grazielle Silva Garcia, destacou a perspectiva de realizar ações que promovam a inclusão e a acessibilidade dos serviços públicos às pessoas com deficiência auditiva. “A expectativa é de que mais pessoas consigam se comunicar não só por meio da fala, mas também usando as mãos. Isso é inclusão por completo. Essa parceria da Seed com a Seasic é um impulso para que outras secretarias tenham o mesmo estímulo que nós, a fim de que a inclusão não aconteça apenas na Secretaria de Inclusão e na Secretaria de Educação, mas em todas as secretarias do Governo do Estado”, pontua.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Educação Inclusiva (Seinc), Lilian Alves, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a forma de comunicação e expressão utilizada pela comunidade de pessoas surdas no Brasil, mas, também, é considerada uma importante ferramenta para a inclusão social. Desde a fundação do CAS, em 2006, a Seed realiza continuamente o curso básico de Libras. “Ao longo desses anos, já ofertamos cursos para mais de três mil participantes, reafirmando o compromisso do Estado de Sergipe com a difusão da Libras e a inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho e na sociedade sergipana”, conclui.

Foto: Michele Becker

