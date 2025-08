Secretaria da Educação promove formação para os 175 professores empossados

A Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio do Departamento de Educação Básica (DEB), deu início nesta semana à formação para novos professores concursados. O ciclo de palestras começou nesta segunda-feira, 4, e segue até esta quinta-feira, 7.

Será uma semana dedicada a transmitir diretrizes e apresentar todos os segmentos que compõem a Semed. A cada dia, uma temática diferente está sendo apresentada aos 175 profissionais aprovados no concurso da Prefeitura. Na abertura da formação, eles assistiram à apresentação da Coordenadoria de Educação Especial. Nesta terça-feira, 5, os professores tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos da Coordenadoria de Educação Fundamental e como devem proceder em relação às práticas pedagógicas.

A coordenadora dos anos iniciais, Giselle Machado, explica a importância desse acolhimento inicial, cujo intuito é preparar os profissionais previamente para que fiquem cientes da dinâmica de trabalho nas unidades de ensino. “Eles estão recebendo todas as orientações sobre o que vão vivenciar na escola, de que forma a secretaria se organiza e como é o trabalho. Contamos com formadoras aqui passando toda essa orientação para eles. Cada dia teremos uma coordenadoria da Semed apresentando como é o funcionamento dela, o que esperar e qual a expectativa para esses novos professores. Essa é uma forma de orientá-los para que façam um bom trabalho e mantenham o foco no principal, que é a aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou.

Aprovada em Pedagogia, a professora Fernanda Lima enaltece a segurança que é transmitida aos novos concursados, ao serem integrados ao quadro de professores de Aracaju já munidos de informações específicas sobre plataformas e sistemas. “Achei de fundamental relevância a gente ser convocado para conhecer a sistemática de atuação do professor nesta rede. Ontem foi o primeiro dia, foi fundamental para que pudéssemos conhecer a plataforma em que vamos inserir as informações de planejamento relacionadas aos alunos neurodivergentes. Hoje, está sendo bem produtivo também, estamos recebendo informações sobre as avaliações externas e toda a projeção para a sistemática da sala de aula”, avaliou.

O pedagogo Ueslei Alves considera a formação importante para tirar todas as dúvidas e elogia o atendimento que os novos concursados têm recebido da equipe da Semed, colocando-se sempre à disposição. “Essas formações são muito importantes, são extremamente esclarecedoras. Estão ajudando a me sentir inserido na rede e entender como funcionam todos os sistemas e processos. A gente entende que a gestão segura na mão do recém-chegado. Sinto essa segurança sendo transmitida pra gente, com esse cuidado dessa formação, tão cuidadosa, tão bem pensada”, disse.

Foto: Ascom/Semed