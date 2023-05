Secretaria da Saúde alerta sobre os cuidados no período de chuvas

Como vários municípios sofreram com fortes chuvas nos últimos dias, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, faz algumas recomendações que vão desde o cuidado com os alimentos, até a prevenção contra doenças causadas pelos ratos e mosquitos no período das enchentes.

Os cuidados podem evitar várias doenças, é o que ressalta a gerente do Núcleo de Endemias da Diretoria de Vigilância em Saúde da SES, Sidney Sá, já que algumas doenças podem surgir, principalmente no período das chuvas. “A principal é a leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina do rato que normalmente se espalha pela água suja de enchente, lama ou esgoto. As outras doenças, surgem após o período das chuvas, que são as arboviroses, conhecidas como Dengue, Zica e chikungunya. Neste caso, cuidar da água que se acumulou durante o período chuvoso, é primordial para evitar a transmissão” explicou.

É importante evitar o contato com água ou lama de enchentes ou esgotos. Impedir que crianças nadem ou brinquem nesses locais que podem estar contaminados pela urina dos ratos. Para as pessoas que trabalham na retirada de lama ou entulho, sempre utilizar botas e luvas de borracha para evitar o contato com a pele. Caso entre em contato com a água contaminada, o recomendável é fazer uma boa lavagem da região exposta, lavando bem a área afetada com água e sabão.

Em relação aos cuidados com a água e alimentos, o fiscal sanitário da área de alimentos da Vigilância Sanitária, Ricardo Macena, deu dicas de como proceder. “Uma orientação importante diz respeito aos alimentos que podem ser expostos à contaminação. Se houver contato com a água, a melhor forma de prevenir doenças é descartá-los, a menos que estejam em embalagens impermeáveis, como latas que podem ser lavadas. Aqueles que tiveram contato com a água suja não devem ser consumidos, porque quando os microrganismos penetram pelas mucosas pode ocorrer um adoecimento mais rápido e mais grave”, explicou Ricardo.

O hipoclorito de sódio, conhecido como água sanitária, é uma opção acessível para desinfecção da água, mas é importante respeitar as medidas reveladas por Ricardo Macena. “Duas gotas de hipoclorito de sódio (2,5%) deve ser adicionada a 1 litro de água; uma colher de chá de 2 ml é a quantidade para um garrafão de água de 20 Litros; 1 colher de sopa de 20 ml deve ser adicionada à 200 litros, e dois copinhos de café que equivale a 100 ml deve ser colocado na caixa d’água de 1.000 Litros”, disse.

Cuidados

É importante tomar todos os cuidados possíveis para evitar a transmissão de doenças e preservar a saúde. Por isso, nunca use a água que tiver tido contato com água de enchentes para lavar pratos, escovar os dentes, lavar e preparar alimentos ou fazer gelo. De preferência, beber somente água engarrafada, fervida ou clorada. Antes de ser consumida, procure saber onde está localizada a fonte da água engarrafada. Se tiver dúvidas, a água mesmo sendo engarrafada deve ser fervida ou clorada antes de consumida. Caso observe alguma alteração na água da torneira (como odor e/ou coloração diferente do habitual) entrar em contato com a empresa responsável pela distribuição da água e/ou Secretaria de Saúde do seu município.

Foto: Arthuro Paganini