Secretaria da Saúde realiza monitoramento de casos de HIV em Sergipe

Diante da identificação de uma nova variante de HIV nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem intensificado o monitoramento de casos da doença em Sergipe. Com o programa IST/Aids, a SES tem levado à população diversas orientações e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais B e C para a detecção precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nos municípios sergipanos.

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o causador da Aids (sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). O HIV ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Geralmente, a infecção do HIV não apresenta sintomas, e as manifestações podem se dar na fase avançada, quando é feito o diagnóstico da Aids.

De acordo com a referência técnica do programa IST/Aids da SES, Almir Santana, a secretaria já desenvolve um trabalho de orientação às pessoas que vivem com o HIV, para a possibilidade de surgimento de novos subtipos do vírus. “Existem dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 é o principal tipo disseminado no país, mas que sofreu algumas mutações e já possui subtipos como A, B e C. Quando duas pessoas com o vírus se relacionam sem preservativo, há uma possibilidade do HIV recombinar com o vírus do outro, ocasionando a troca de material genético. Outro motivo é quando duas pessoas com HIV se relacionam sem preservativo, podendo aumentar a carga viral do outro”, explicou o médico.

A transmissão do HIV pode acontecer via sexo oral, vaginal e anal sem o uso de camisinha; por compartilhamento de seringas e agulhas com sangue infectado; por meio de acidente ocupacional com material biológico de risco; recepção de sangue infectado; para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação.

Prevenção

Outro ponto a ser destacado é a importância do uso de preservativos durante as relações sexuais, como forma de prevenção eficiente e segura das doenças sexualmente transmissíveis, onde são ofertados gratuitamente em todas as ações do programa IST/Aids da SES para a população e disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Além disso, a outra maneira de prevenção é a combinada como a Profilaxia Pré-Exposição (PreP) e Pós-Exposição (PeP). A PreP é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV, reduzindo a probabilidade da pessoa se infectar com o vírus e deve ser utilizada pela pessoa que se encontra em situação de elevado risco de infecção, por não utilizarem o preservativo nas relações sexuais.

Já a PEP, é destinada a pessoas não infectadas, em caso de exposição ao risco de infecção pelo HIV, diante de uma falha na prevenção, por exemplo, rompimento do preservativo ou não uso dele e também nos casos de acidentes com material biológico como instrumentos perfurocortantes.

Testes rápidos

A unidade móvel ‘Fique Sabendo’ está presente em diversas ações que levam saúde para a população. Um dos exemplos é a ação itinerante ‘Sergipe é aqui’, que facilita o acesso aos serviços da saúde para municípios sergipanos, entre eles os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais B e C.