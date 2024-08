Secretaria de Estado da Educação abre inscrições para a ‘Exposição AVIE!’

Os interessados têm até o dia 9 de agosto para garantir a participação na exposição

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) abriu nesta quinta-feira, 1º de agosto, o período de inscrições para submissão de trabalhos artísticos para compor a ‘Exposição AVIE!’. Os interessados devem ler atentamente as instruções presentes no edital, disponível no portal da Seduc, e realizar a inscrição de forma online até às 23h59 do dia 9 de agosto. A exposição estará aberta ao público no período de 5 de setembro a 3 de outubro, na Galeria de Arte J. Inácio, situada no Anexo à Biblioteca Epiphanio Dória.

O objetivo da exposição é fomentar a produção artística realizada por alunos matriculados nas escolas da rede pública estadual de Sergipe, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

Podem se inscrever quaisquer alunos, maiores e menores de idade, sendo que os menores devem apresentar o termo de autorização dos responsáveis. Todos devem ser residentes e domiciliados em Sergipe e matriculados nas escolas da rede pública. Professores e servidores das escolas não podem se inscrever. Cada aluno pode inscrever até duas obras.

As obras não terão restrição de tema e dimensão, e são aceitos trabalhos dentro das linguagens artísticas: pinturas, fotografias, desenhos, imagens digitais, colagens e esculturas.

Exposição AVIE!

Chegando à sua 8ª edição, a Exposição Avie! Artes Visuais na Escola cumpre seu papel de ser uma importante vitrine para a expressão artística dos alunos das 319 escolas de Sergipe.

Desde 2016, o projeto busca não apenas fomentar a produção artística realizada por alunos da rede pública estadual de Sergipe, nos níveis amador e profissional, mas também contribuir para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas e formar um novo público consumidor de arte.

Em seus oito anos de existência, o projeto já contou com mais de 320 trabalhos expostos ao público em um dos espaços expográficos mais importantes do estado, a Galeria de Arte J. Inácio. Esse feito é possível graças à parceria anual entre a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e a FUNCAP.

Confira o cronograma

Inscrições (online) – 1°/08/2024 a 09/08/2024, às 23h59;

Reunião da comissão julgadora para seleção das obras – 12 a 16/08/2024;

Divulgação do resultado da Seleção – 16/08/2024;

Entrega das obras – 19/08/2024 a 30/08/2024;

Período da Exposição – 05/09/2024 a 03/10/2024;

Período de busca das obras – 09/10/2024 a 25/10/2024.

Fonte e foto ASN