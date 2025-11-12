Secretaria de Estado da Saúde orienta sobre ISTs e promove Bloco da Prevenção

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou nesta terça-feira, 11, de uma ação de conscientização e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. A iniciativa faz parte do projeto de extensão ‘Prevenção e Solidariedade’, que visa orientar sobre diagnóstico precoce e cuidado com a saúde sexual.

Durante a ação, foram distribuídos kits com preservativos masculinos e femininos e materiais educativos sobre prevenção e testagem de ISTs, incluindo HIV, sífilis e hepatites virais. Houve também a troca de abadás para mais uma edição do bloco da Prevenção. Para adquirir os kits, os participantes doaram 800g de leite em pó, para serem doados a pessoas que vivem com HIV em situação de vulnerabilidade.

A referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, destacou a importância da atividade. “Na ação, os estudantes de medicina circularam pela universidade realizando a troca do leite em pó integral por vale-abadá. Nosso objetivo é conscientizar sobre a prevenção de ISTs e ajudar quem vive com HIV em situação de vulnerabilidade”, explicou.

Segundo o coordenador do curso de Medicina da Unit, Dalmo Correia, o projeto de extensão é uma iniciativa solidária que envolve os estudantes na aplicação prática do conhecimento adquirido ao longo da formação. “O Bloco da Prevenção e da Solidariedade é mais do que uma ação de saúde, é uma demonstração de empatia e compromisso social. A prevenção, antes de tudo, é um ato solidário”, ressaltou.

Bloco da Prevenção

A SES levará o Bloco da Prevenção para o Pré-Caju 2025, no dia 15 de novembro, a partir das 13h30, na Orla da Atalaia. Com animação da cantora Maysa Reis, o bloco combina conscientização, saúde e diversão, distribuindo preservativos e materiais educativos durante o percurso.

“Essa ação traz uma mensagem importante de cuidado e solidariedade, fortalecendo a prevenção e ajudando pessoas que vivem com HIV”, enfatizou Maysa Reis.

Desde suas primeiras edições, o Bloco da Prevenção leva orientação e a participação do público para estimular hábitos de proteção sexual, incluindo iniciativas criativas como o ‘Camisildo’, um veículo em forma de camisinha que divulga a prevenção de forma leve e divertida.

Foto: Felipe Goettenauer