Saúde de Aracaju realiza exames e consultas para mulheres no Cemar

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou, no último sábado, 25, uma ação voltada à saúde da mulher no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) Siqueira Campos. A iniciativa, alusiva ao Outubro Rosa, teve como foco ampliar o acesso a exames, consultas e serviços de prevenção, para ampliar o cuidado, o acolhimento e o diagnóstico precoce de doenças.

Mulheres previamente agendadas puderam realizar exames de ultrassonografia mamária, axilar e transvaginal, além de eletrocardiograma e consultas ginecológicas. Também foram ofertados, em demanda livre, exame citopatológico, avaliação para inserção de DIU (do tipo cobre), aferição de pressão arterial, glicemia capilar, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), e serviços de bem-estar, como massoterapia e musicoterapia.

De acordo com Carla Ascensão, da gestão do Cemar Siqueira Campos, a ação integra o conjunto de estratégias da SMS para fortalecer o atendimento à saúde da mulher e otimizar o tempo de espera por procedimentos.

“Essas ações são fundamentais para garantir acesso mais rápido aos exames e às consultas, além de reforçar a importância do cuidado preventivo e do acolhimento às usuárias do sistema municipal de saúde”, ressaltou.

A aposentada Maria da Conceição participou da atividade enquanto acompanhava a neta, que realizou um eletrocardiograma durante a ação.

“Vim com minha neta e aproveitei para cuidar da minha saúde também. Fiz exames de glicemia, aferi a pressão e realizei ventosaterapia. Fui bem atendida e saí satisfeita com o serviço”, contou.

Ao todo, a ação realizada no Cemar Siqueira Campos resultou em 299 atendimentos voltados à promoção da saúde da mulher. Foram realizadas 66 aferições de pressão arterial e glicemia, 27 testes rápidos, 62 eletrocardiogramas e 45 exames de ultrassonografia, sendo 21 mamárias bilaterais, 14 obstétricas, 8 de abdome total e 2 de tireoide. Além disso, foram efetuadas 10 consultas ginecológicas, 9 inserções de DIU e 8 exames citopatológicos. O mutirão também incluiu ações de bem-estar, com 72 atendimentos em massoterapia.

Além dos atendimentos, o evento contou com momentos de integração, como roda de conversa sobre prevenção e sorteio de brindes. A SMS segue desenvolvendo iniciativas que promovem o cuidado integral à mulher, garantindo uma saúde pública mais acessível, humanizada e eficiente.

Foto: Erick Batalha/ Ascom SMS