Secretaria da Educação tem contas do Fundeb aprovadas no Conselho

Conselheiros do Cacs-Fundeb de Aracaju (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb) reuniram-se nesta semana para analisar a prestação de contas da Secretaria Municipal da Educação (Semed) relativas ao terceiro bimestre. Na ocasião, foram avaliados os investimentos feitos com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no período. Como ocorreu nos bimestres anteriores, os conselheiros aprovaram as contas da Semed.

A reunião também foi marcada pela posse de novos integrantes no Cacs-Fundeb. Maria José Pimentel, titular, e o suplente, Altemar Gomes, assumiram como representantes do Conselho Municipal da Educação de Aracaju (Conmea).

Maria José Pimentel destacou a relevância do papel dos membros do Cacs, que conta com representantes de diversos setores ligados à educação. Para ela, a função desempenhada é fundamental para a defesa da sociedade. “É um conselho de controle social, ou seja, todas as pessoas que vêm até aqui não recebem remuneração. Elas vêm para saber se os recursos investidos na educação estão sendo aplicados corretamente. É muito importante”, ressaltou a titular.

Segundo Carla Christina, as vagas estavam disponíveis porque os outros membros concluíram o mandato. “É um dia muito relevante com a posse dos dois novos membros. Conseguimos deixar o nosso conselho completo, o que é muito importante. Quanto mais gente, maior é a fiscalização”, avaliou.

Transparência

A documentação foi enviada a todos os conselheiros 14 dias antes da reunião, para que pudessem iniciar previamente a verificação do cumprimento dos requisitos legais. Durante o encontro, também foram apresentados relatórios com o objetivo de detalhar os investimentos realizados pela Semed com verbas oriundas do Fundeb. Após a exposição dos dados, houve debates e, em seguida, iniciou-se a votação.

A maioria do Cacs entendeu que houve transparência na aplicação dos recursos e validou o balanço financeiro. Para Carla Christina, a reunião foi bastante produtiva. “Vários conselheiros elogiaram. Discutimos, analisamos, todos os números foram expostos e, posteriormente, aprovados”, afirmou.

Ascom Semed