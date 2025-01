Secretaria Municipal da Saúde começa a fazer o LIRAa 2025

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta segunda-feira, 6, o primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti, o LIRAa de 2025, em todos os bairros de Aracaju.

O Levantamento, feito com a coleta de amostras de larvas dos mosquitos, traz os dados de infestação do Aedes aegypti. “Nessa etapa os agentes de endemias visitam as residências de todos os bairros da capital procurando possíveis criadouros. Em seguida, as amostras vão para o Centro de Controle de Zoonoses para identificar o índice médio do Aedes aegypti na capital e em todos os bairros”, explicou o gerente de Controle ao Aedes aegypti, da SMS, Jeferson Santana.

Após o resultado do LIRAa, é possível implementar as ações de combate de maneira mais eficaz. “Depois dos dados é possível saber o índice de cada bairro e assim destinar as ações necessárias para controle do Aedes aegypti, conforme a necessidade de cada região”, explicou o gerente.

Os agentes de endemias são figuras importantes nesse processo de coleta de dados. Jacqueline Costa falou que é preciso seguir as orientações passadas em cada visita. “Além de receber bem o agente, os moradores precisam seguir as orientações. Porque, coletamos as amostras, passamos as orientações para que não haja reincidência de foco. Nosso objetivo principal é acabar com os focos e diminuir os casos de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya”, alertou a agente de saúde.

Apesar da presença de focos de mosquitos em terrenos baldios, Jeferson falou que na maioria dos casos, eles são encontrados nas residências. “Historicamente, cerca de 70 % dos focos dentro dos imóveis residenciais. O mosquito prefere ficar perto das pessoas por ser fonte de alimento e favorece o desenvolvimento deles”, informou Jeferson.

Durante a primeira visita do LIRAa, os agentes encontraram locais que podem se tornar criadouros de mosquitos. Alisson Salgueiro toma alguns cuidados para evitar a proliferação dos mosquitos, mas, mesmo assim disse que a visita dos agentes é importante para passar orientações. “É bom eles estarem sempre nos orientando, porque podemos acabar deixando um local que pode virar um foco do mosquito”, falou.

Dilma tem reservatórios de água em casa, mas todos eles ficam tampados. Ela acredita que todos precisam contribuir para que os casos de dengue diminuam. “Há muito tempo eu tomo esses cuidados, mas é bom que os agentes venham aqui porque podemos deixar escapar algum lugar. As pessoas precisam ficar atentas, todo mundo se ajudando evita que a dengue se espalhe”, disse a aposentada, Dilma Santos.

A Secretaria Municipal da Saúde tem canais de denúncia que contribuem com o combate à proliferação do mosquito, como o 0800 729-3534.

Por Arícia Menezes/Ascom SMS