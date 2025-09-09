SMS fortalece cobertura vacinal com ação entre estudantes

Garantir proteção e saúde dentro do ambiente escolar foi o objetivo da ação realizada nesta terça-feira, 9, no Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire, em Aracaju. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o projeto Vacina 10 do Ministério Público de Sergipe (MPSE), promoveu a imunização de estudantes, fortalecendo a prevenção de doenças e a conscientização entre alunos e famílias.

A iniciativa integra o Programa Saúde na Escola (PSE), que organiza anualmente estratégias de promoção e prevenção em saúde, sempre em articulação com a rede de ensino. “O programa é um espaço de planejamento conjunto entre saúde e educação. Trabalhamos em 14 eixos, entre eles a vacinação, prevenção da obesidade, triagem oftalmológica e outras ações que têm como foco o desenvolvimento integral dos nossos estudantes”, destacou Aline Guimarães, referência técnica do PSE em Aracaju.

De acordo com a gerente de imunização da SMS, Aizla Carolainy Santos, o trabalho de captação prévia dos estudantes é essencial. “Esse é o momento de identificar vacinas em atraso, abrir novas cadernetas vacinais e ampliar nossa cobertura. A vacinação é o meio mais eficaz de proteção, e captar os alunos ainda no ambiente estudantil garante maior eficácia da ação”, ressaltou.

O Ministério Público de Sergipe, por meio do projeto Vacina 10, acompanha a execução da estratégia em todo o estado. “A vacinação nas escolas é obrigatória a partir da Lei Federal nº 14.886/2024, que institui o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Nosso papel é assegurar que esse direito seja cumprido, fortalecendo os indicadores de saúde e protegendo nossas crianças e adolescentes”, explicou João Lima, assessor técnico do MPSE.

Além da imunização, agentes do programa Academia da Cidade realizaram avaliação antropométrica dos estudantes, contribuindo para o acompanhamento nutricional e prevenção da obesidade. “Esse cuidado é parte do olhar integral que temos para a saúde dos alunos”, acrescentou Aline Guimarães.

Para o diretor da escola, Davyd Figueiredo, a mobilização junto à comunidade escolar foi essencial. “Estimulamos os pais a autorizarem a imunização dos filhos, porque entendemos que a vacinação é fundamental para prevenir a propagação de doenças. Essa parceria precisa ser contínua”, enfatizou.

Foto: Eriky Batalha/Ascom SMS