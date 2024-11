Seduc apresenta texto-base de regulamentação das ações da EJA

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), apresentou na última quarta-feira, 27, durante encontro do 1º Simpósio Estadual da Educação de Jovens e Adultos, a regulamentação das ações desta modalidade de ensino para os próximos cinco anos. O texto-base foi aprovado e contém as diretrizes indicadas pelos diferentes setores da sociedade civil e de instituições. O próximo passo é avançar na construção do projeto de lei que regulamenta as ações da EJA em Sergipe.

Para além da apresentação do texto, o seminário foi palco de debates e reflexões, representando a celebração do avanço na educação de jovens e adultos. “Ao reafirmar o compromisso com essa modalidade, Sergipe dá um passo decisivo para reduzir as desigualdades educacionais, e oferecer uma oportunidade de aprendizado e crescimento para todos que não concluíram sua formação na idade adequada, independente da trajetória de vida”, afirmou Genaldo Freitas Lima, diretor do Departamento de Educação.

O diretor destacou ainda o pioneirismo de Sergipe nas discussões sobre políticas públicas voltadas à EJA, validando o pacto estadual e fortalecendo a Política Nacional da Educação de Jovens e Adultos: “Trata-se de uma iniciativa que dá início a um trabalho significativo, com os objetivos de consolidar e fortalecer a EJA no estado”.

O texto-base passou a ser construído a partir do primeiro encontro do seminário, realizado em 10 de outubro, quando foram discutidas as propostas para compor o documento. O encontro contou com 170 pessoas, representando diversos setores da sociedade, principalmente os estudantes da EJA.

Houve a apresentação do material pedagógico para o Ensino Médio, com conteúdo produzido por professores da rede estadual, em parceria com a gerência de Cultura Empreendedora do Sebrae. No segundo momento do encontro, os participantes foram divididos em oficinas com salas temáticas para discutir os documentos norteadores.

O diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, Gleyson Souza dos Santos, ressaltou que todos os envolvidos tiveram a oportunidade de contribuir com o documento por meio de uma consulta pública online. Ela foi repassada aos pontos focais de cada diretoria de educação, para realizar até quatro encontros com o objetivo de aprimorar o texto preliminar.

Acesso à Educação

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos atende a cerca de 10 mil matriculados em 142 escolas estaduais. O governo também atua com os programas Alfabetizar pra Valer, em regime de colaboração com os municípios, e de correção da distorção idade/série ‘Sergipe na Idade Certa’ (Prosic), que atende cerca de 12.900 alunos que participam das estratégias que garantem os avanços na aprendizagem de forma mais equitativa e adequada à idade.

Com o lançamento do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em nível nacional, o estado de Sergipe, de forma pioneira e em regime de colaboração com os municípios, realiza consultas públicas, ouvidas de integrantes da EJA e seminários. A ideia é construir documentos fundamentais e sólidos que legitimem o Plano Estadual de Educação de Jovens e Adultos.

