Seduc divulga calendário de matrícula online para o ano letivo de 2025

Para assegurar o acesso de novos alunos e a permanência dos estudantes sergipanos na rede pública estadual de ensino, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), anuncia o calendário de matrículas para o ano letivo de 2025. Conforme estabelecido pela Portaria nº 5560/2024, o período de matrículas ocorrerá de 8 a 24 de janeiro de 2025.

Todo o procedimento acontecerá de forma virtual, sempre das 8h às 22h, no Portal da Matrícula Online, em três fases: a primeira será a renovação dos alunos da rede estadual no período de 8 a 10 de janeiro. A segunda fase será a transferência de estudantes entre escolas da rede estadual, que acontecerá de 15 a 17 de janeiro. Já a terceira fase ocorrerá para estudantes novatos na rede, no período de 22 a 24 de janeiro.

Com antecedência, a Seduc orienta os pais, alunos e responsáveis sobre a importância do cadastro ou atualização cadastral para não haver contratempos. Para facilitar o primeiro acesso do estudante, pais ou responsáveis no processo de matrícula na rede estadual de ensino, o Núcleo Gestor de Matrícula Online disponibiliza a opção de cadastro no Portal da Matrícula Online.

“Para os alunos que desejam ingressar na rede estadual em 2025, é possível acessar o Portal da Matrícula, realizar o cadastro de dados pessoais e obter o código e a senha do aluno, facilitando o processo de matrícula na etapa destinada aos novatos. Para os estudantes que já fazem parte da rede, recomenda-se acessar o portal para conferir e atualizar os dados cadastrais, caso necessário. Além disso, o portal permite a redefinição da senha de acesso em caso de esquecimento”, destaca a coordenadora do Núcleo Gestor da Matrícula Online da Seduc, professora Jaqueline Andrade.

A Seduc orienta os estudantes a incluírem no cadastro o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso, é essencial fornecer a autodeclaração, um instrumento baseado no conceito de raça no Brasil. A autodeclaração considera características fenotípicas, como cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz, entre outros aspectos físicos.

“A exigência do CPF facilita a identificação dos alunos no sistema educacional e garante maior agilidade no gerenciamento de dados escolares. Caso o estudante ainda não tenha CPF, é essencial providenciar esse documento quanto antes, pois ele será indispensável para concluir o processo. É necessário também atualizar regularmente os dados como endereço, telefone, e-mail e informações de contato dos responsáveis”, pontua.

Documentação

Após a conclusão do processo de matrícula online no mês de janeiro, independentemente de fase, os pais ou responsáveis precisarão ir até a escola para levar a documentação necessária, que compreende: comprovante de matrícula online; Certidão de Nascimento, original e fotocópia; Número de Inscrição Social (NIS), quando houver; Guia de Transferência ou Declaração; Comprovante de residência, preferencialmente fatura da energia elétrica; relatório médico e avaliação biopsicossocial para o estudante da Educação Especial, quando possível; termo de responsabilidade, que será disponibilizado pela escola; cartão de vacinação, para as crianças de até seis anos; e duas fotografias 3×4.

No ano letivo de 2024, a Rede Estadual conta com 163.710 alunos matriculados nas 318 escolas distribuídas nos 75 municípios. Para o ano letivo de 2025, a perspectiva é que o número aumente ainda mais. Das 318 escolas da rede estadual, 102 ofertam a modalidade integral. Em quase dois anos de gestão, o Governo de Sergipe vem investindo na modernização da rede estadual. Já são 58 obras para a educação, sendo 21 escolas reformadas, 153 unidades estão climatizadas, 94 em processo de aumento de carga para climatização e 40 escolas estão em reformas.

Foto: Ascom Seduc