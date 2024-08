Seduc divulga lista de classificados para a exposição Avie! 2024

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulgou nesta terça-feira, 20, a lista de obras classificadas para a sétima edição da exposição Avie! Artes Visuais na Escola 2024. Foram 43 selecionados dos 430 projetos inscritos. No período de 20 a 30 de agosto de 2024, os classificados deverão entregar as obras na sala 33, anexo 3, da Sede da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, localizada na rua Gutemberg Chagas, 169 – D.I.A., bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. A abertura da exposição será dia 5 de setembro de 2024, às 9h30, na Galeria J. Inácio, localizada na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, na rua Vila Cristina – Praia 13 de Julho, Aracaju.

O objetivo da AVIE! é fomentar a produção artística realizada por alunos da rede pública estadual de ensino e que estejam matriculados, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas. “Tivemos um grande número de inscritos, o maior de todas as edições, por isso tivemos que prolongar mais a data de divulgação dos classificados”, disse o técnico pedagógico Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades/Dase) Marcelo Prudente.

Na sexta edição realizada em 2023, foi premiada a escultura ‘Desesperada’, da aluna Lilyan Barreto de Oliveira, do Centro de Excelência Dom José Vicente Távora, de Tomar do Geru; em segundo lugar ficou a releitura do artista plástico Van Gogh ‘Terraço do Café à Noite’, da aluna Raquel Patrício Santos, do Colégio Gilberto Freyre, de Nossa Senhora do Socorro; e em terceiro lugar, além do reconhecimento do júri, a pintura em óleo sobre tela da aluna Ana Luiza Moreira Prado, do Colégio Estadual Tobias Barreto, de Aracaju . Todos os participantes receberam o certificado de participação e dez receberam o certificado de menção honrosa.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, professora Eliane Passos, afirmou que as obras demonstram o potencial para as artes existentes na escola. “Não somos nós que inspiramos os alunos, mas eles que nos inspiram para as artes. Quando ficamos sabendo como foi construída a ideia de cada uma delas, a ação se agiganta”, contou.

Avie! 2024

Desde 2016, o projeto busca não apenas fomentar a produção artística realizada por alunos da rede pública estadual de Sergipe, nos níveis amador e profissional, mas também contribuir para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas e formar um novo público consumidor de arte.

Em seus sete anos de existência, já que durante a pandemia não foi realizada uma edição, o projeto já contou com mais de 320 trabalhos expostos ao público em um dos espaços expográficos mais importantes do estado, a Galeria de Arte J. Inácio. Esse feito é possível graças à parceria anual entre a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e a Funcap.

Confira a lista completa dos classificados