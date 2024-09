Seduc e Fapitec realizam Apresentação dos Projetos contemplados

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), realizou o Seminário de Apresentação dos Projetos Contemplados no Edital 04/2023, indicados ao Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação Básica e Profissionalizante para o Estado de Sergipe. A solenidade, que ocorreu no Auditório Professora Maria Hermínia Caldas, na sede da Seduc, em Aracaju, contou com a apresentação dos dez projetos selecionados, cujas propostas visam promover avanços na educação pública.

O evento contou com a participação da diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, da coordenadora de Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Renata Costa, e da diretora técnica da Fapitec, Paula Xavier.

A diretora do Dase ressaltou a importância das pesquisas realizadas no âmbito da educação pública estadual. “À frente do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, que tem ações relacionadas à pesquisa, é muito gratificante para a gente perceber o reconhecimento da Seduc com a pesquisa. Desde 2021, já são 17 editais voltados à pesquisa, 12 dos quais já foram concluídos, o que mostra a ação da secretaria no que tange ao incentivo e ao fomento à pesquisa sobre temas relevantes”, disse Eliane.

A professora e coordenadora de pesquisa da UFS, Renata Costa, comentou sobre a honra pessoal de fazer parte do evento e falou sobre a necessidade do momento de compartilhamento das pesquisas e seus resultados. “Essa parceria firmada entre Seduc, Fapitec e as universidades é essencial. Os nossos pesquisadores têm fomentado diversas pesquisas importantes, visando à área da educação, principalmente por meio do ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável] 4, que visa à educação de qualidade”, frisou a coordenadora.

Representando a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica, a diretora técnica, Paula Xavier, falou sobre a importância da parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Fapitec. “Essa parceria é muito importante, pois, por meio dela, desenvolvemos políticas públicas para a educação do Estado de Sergipe. Os projetos apresentados são de grande relevância para a educação básica estadual e para a educação profissionalizante”, afirma.

Desenvolvido pelo professor Danilo Rodrigues Pereira da Silva, o projeto intitulado ‘Efeitos da Dinamização do Ambiente Escolar Sobre a Função Cognitiva e Desempenho Escolar em Crianças: um Ensaio Clínico Aleatorizado por Cluster’ busca associar as vertentes de educação física e psicologia, a fim de promover um melhor desenvolvimento cognitivo, por meio da prática de atividades físicas. O projeto, que já acontece desde 2018 por meio da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed), pretende trazer à educação estadual a evolução no desenvolvimento acadêmico de crianças e adolescentes. Danilo afirmou que a principal inspiração para desenvolver o projeto é uma realidade cada vez mais recorrente no cotidiano.

“A gente vem observando que as crianças na sociedade vêm se tornando cada vez menos ativas e mais sedentárias, devido ao aumento do tempo nas telas e que as escolas, muitas vezes, têm uma certa resistência no quesito de adaptação a essa nova realidade. Então trazemos a proposta de dinamizar o espaço da sala de aula, pensando que os jovens já são naturalmente ativos, para que eles possam, dessa forma, também, estar ativos na hora de aprender”, contou o professor.

O professor e coordenador do Núcleo de Integração entre o Ensino Superior e a Educação Básica (Niueb/Dase), Paulo Rêgo, destacou que o Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação Básica e Profissionalizante para o Estado de Sergipe representa mais uma política de aproximação entre o Ensino Superior e a Educação Básica através do estímulo à pesquisa. “O programa busca desenvolver um aprofundamento qualificado sobre problemáticas do nosso fazer diário, ao saber e trabalhar o desenvolvimento cognitivo de alunos, violência na escola, indicadores educacionais, formação profissional, entre outros. Com mais essa iniciativa seguimos firmes na construção de uma educação pública de qualidade”, finalizou.