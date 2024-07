Seduc lança calendário de matrículas para EJA e EPT no 2º semestre

As matrículas ocorrerão de forma remota, via Portal da Matrícula

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) lança o calendário de matrículas para as modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Técnica e Profissionalizante (EPT), referentes ao segundo semestre de 2024. De 9 a 19 de julho, estarão abertas as matrículas da EJA. Já as inscrições para os cursos técnicos e profissionalizantes acontecerão no período de 9 a 16 de julho. Todo o processo será de forma on-line no portal matriculaonline.seduc.se.gov.br.

Serão ofertadas 5.287 vagas para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA): 44 vagas para o Ensino Fundamental I, 743 vagas para o Ensino Fundamental II e 4.500 vagas para o Ensino Médio. Na Rede Estadual, a EJA está presente em 37 escolas de Ensino Fundamental e em 132 de Ensino Médio. Já para cursos técnicos na forma subsequente serão ofertadas 1.400 vagas distribuídas em 59 escolas estaduais.

Um dos pré-requisitos para conseguir se candidatar à vaga da EJA é que o interessado tenha, no ato da matrícula, a idade mínima exigida de 15 anos para cursar o Ensino Fundamental. Já para o Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos. A Seduc informa ainda que, havendo a necessidade de suporte tecnológico, o candidato pode ir presencialmente a uma das unidades de ensino que ofertam a modalidade para efetivar o pedido de vaga.

A Seduc contabilizou, somente no primeiro semestre de 2024, um total de 2.862 estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental (Ejaef) e 11.348 estudantes matriculados no Ensino de Jovens e Adultos – Ensino Médio (Ejaem).

Metodologia

A EJA é uma modalidade da Educação Básica que oferece oportunidade para retomada dos estudos, o que permite que o aluno conclua a trajetória escolar em menor tempo, e dessa forma obtenha qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. “O curso tem duração de três semestres e totaliza 18 meses. A modalidade é ofertada principalmente no turno da noite, dentro das 169 escolas públicas estaduais que se destinam a esse segmento”, comenta Gleyson Souza dos Santos, diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos.

A metodologia utilizada será com a pedagogia de projetos e também serão abordadas todas as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A média manterá o que é adotado por toda a Rede Estadual de Ensino, tendo como média final a nota 5,0.

Curso Profissionalizante

A Seduc também disponibiliza aos estudantes a possibilidade de sair da EJA com certificado de conclusão de Ensino Médio e ingressar diretamente na formação profissionalizante subsequente. Dessa forma, o aluno da EJA sairá da escola mais qualificado para o mercado de trabalho.

“Neste segundo semestre, serão disponibilizadas vagas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) pela Rede Estadual, somente na modalidade Subsequente, uma vez que são alunos portadores de certificado do Ensino Médio já egressos da Rede ou de outras instituições ou até de outro curso técnico”, destacou Francisco de Assis Santana e Silva, diretor do Serviço de Educação Profissional.

Atualmente, a Rede Pública Estadual conta com 59 instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 14 das quais são Centros de Excelência em Educação Profissional.

Foto: Ascom Seduc