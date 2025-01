Seduc oferta 41 cursos de Educação Profissional e Tecnológica

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Serviço de Educação Profissional do Departamento da Educação (DED), oferece 41 cursos na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em 11 eixos tecnológicos, distribuídos entre 68 instituições de 34 municípios do estado. Com o objetivo de preparar os cidadãos sergipanos para o mercado de trabalho, são ofertados cursos como Nutrição e Dietética, Informática e Redes, Segurança do Trabalho, Administração e Automação Industrial, entre outros.

Para o ano letivo de 2025, entre os dias 22 e 30 de janeiro, serão oferecidas 2.035 vagas para o ingresso de alunos nos cursos técnicos de nível médio, na forma subsequente (para aqueles que já concluíram o Ensino Médio). No portal da Seed, na aba ‘Editais e Seleções’, o Edital nº 04/2025/GS/SEDUC engloba mais informações a respeito do processo de matrícula.

Incluídos na oferta dos cursos técnicos de EPT, estão: Cuidados de Idosos, Gerência em Saúde, Nutrição e Dietética, Farmácia, Análises Clínicas, Redes de Computadores, Informática, Programação de Jogos Digitais, Manutenção e Suporte em Informática, Informática para Internet, Administração, Vendas, Recursos Humanos, Multimídia, Modelagem de Vestuário, Agronegócio, Agropecuária, Agroecologia, Agroindústria, Eletromecânica, Mecânica, Refrigeração e Climatização, Automação Industrial, Petróleo e Gás, Química, Alimentos, Segurança do Trabalho, Edificações e Guia de Turismo.

A coordenadora do Serviço de Educação Profissional do Departamento da Educação (DED), Ione Moreira de Assunção, comenta que a modalidade é fundamental para apoiar os estudantes e fortalecer sua permanência na escola. “A educação profissional no Ensino Médio tem como objetivo oferecer aos nossos estudantes uma formação profissional enquanto eles cursam o ensino regular, criando oportunidades para desenvolver o protagonismo dos jovens, que começam a desenvolver habilidades e competências técnicas, somando o conhecimento técnico com a formação da base que os levará ao Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Além disso, os estudantes que concluem o Ensino Médio com EPT saem com dupla formação”, diz a coordenadora.

Das 68 instituições que oferecem a Educação Profissional e Tecnológica, 25 também oferecem o Ensino Médio Integral ou simultâneo à EPT, na Diretoria de Educação de Aracaju e em outras sete diretorias.

O gestor de uma das instituições que oferecem a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o Centro de Excelência José Figueiredo Barreto, Marco Antônio, comenta sobre como são realizados os cursos no centro que administra. “O curso é realizado em três semestres e tem disciplinas comuns, como ética e relações interpessoais, e legislação trabalhista. Também há disciplinas específicas de cada curso, que aumentam de complexidade ao longo do tempo. A formação tem o caráter de aproximar o aluno do mercado de trabalho, de modo que, quando o aluno conclui o curso, ele tem mais chances de conquistar um emprego”, diz o diretor.

No Instituto Rui Barbosa, em Aracaju, são ofertados três cursos: Secretaria Escolar, Cuidador de Idosos e Nutrição e Dietética. “Assim que finalizam os cursos, que duram 18 meses, nossos alunos já estão aptos para o mercado de trabalho. Temos diversos alunos que concluíram a formação e já trabalham em clínicas, hospitais, escolas, abrigos”, diz a coordenadora de ensino do Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), Cléssia Resende.

Educação de qualidade garantida

A oferta de cursos subsequentes ou concomitantes ao ensino médio faz parte da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Peept) do Governo de Sergipe, em cumprimento à Lei Nº 9.621, de 17 de janeiro de 2025. Os principais objetivos da Peept são: ampliar a oferta de vagas gratuitas de EPT, nas formas integrada, concomitante, concomitante intercomplementar e subsequente; possibilitar o aumento da taxa de empregabilidade de estudantes da EPT, através de iniciativas articuladas junto às Secretarias de Estado, ao setor produtivo e à iniciativa privada; e articular e fomentar programas de monitoria, estágio e de aprendizagem profissional, curriculares e extracurriculares, remunerados e não remunerados, na oferta de Educação Profissional e Tecnológica.

Foto: Arquivo Seed