Seduc orienta estudantes e equipes na preparação para desfile do dia 7

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Alimentação Escolar, compartilha orientações para alunos, equipes escolares e público presentes ao desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na avenida Barão de Maruim, em Aracaju. As instruções apresentadas pelo departamento propõem-se a informar sobre os cuidados a serem tomados com a alimentação e saúde física.

Como exemplos de cuidados a serem iniciados no dia anterior ao evento, recomenda-se evitar realizar refeições volumosas e pesadas próximo ao horário de dormir, evitar o uso de aparelhos eletrônicos próximo ao horário do sono e ter, pelo menos, oito horas de sono. São sugeridas as práticas para atingir o descanso devido do corpo e da mente, já que o desfile exige um longo tempo sob sol e reúne um grande público.

Recomenda-se, também, fazer uma refeição leve e equilibrada antes do desfile para garantir energia e disposição durante o evento. A nutricionista e responsável técnica pelo Departamento de Alimentação Escolar da Seduc, Dayanne Marques, fala sobre a importância das orientações passadas ao público e reafirma a necessidade do cuidado individual. “Por se tratar de uma atividade ao ar livre, com constante exposição ao sol, não podemos descuidar do sono, da alimentação, da hidratação e, principalmente, da proteção da nossa pele”, diz a nutricionista.

Os nutricionistas do departamento informam ainda que não é indicado permanecer em jejum por grandes períodos. Como opções de lanches a serem feitos durante o desfile, estão frutas, a exemplo de banana e maçã, barrinhas de cereais, pipoca de milho, além de muita bebida hidratante, como água.

Considerando o tempo de duração e a distância percorrida no trajeto durante o evento, é importante que as equipes e o público reforcem a hidratação. Para garantir a disponibilidade de água, o Governo do Estado disponibilizará pontos de hidratação ao longo da avenida Barão de Maruim. Todas as recomendações também servem para os servidores e alunos que participarão do evento.

Programação

Às 7h, será iniciado o tradicional hasteamento das bandeiras no pavilhão localizado ao lado do palanque oficial e, logo depois, o governador Fábio Mitidieri, acompanhado dos comandantes das três forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica, e autoridades dos três poderes constituídos, farão a revista das tropas militares.

Pontualmente às 8h, está previsto o primeiro bloco composto pelas forças armadas e grupamentos militares em solo e no ar com o Grupamento Tático Aéreo.

Em seguida, o segundo bloco está previsto para entrar na avenida às 9h, quando abrirá o desfile cívico com o Pavilhão Nacional e a Secbanda, seguida do pelotão de representação dos grupos culturais, desfiles de carros antigos e 24 unidades escolares dos municípios sergipanos.

Comporão o bloco programado para entrar na avenida às 11h mais 25 escolas das redes pública e privada, além de instituições e organizações não governamentais, a exemplo da Legião da Boa Vontade e dos ex-combatentes da Força Expedicionária Nacional. O desfile seguirá com carros antigos.

No bloco seguinte, das 14h, mais de 25 escolas das redes públicas municipal e estadual de Aracaju abrilhantarão a avenida com a participação de professores e dirigentes da Diretoria de Educação de Aracaju. Tradicionalmente, o Centro de Excelência Atheneu Sergipense fecha o desfile da Semana da Pátria programado para acabar às 17h.

Foto: Maria Odília