Seduc orienta sobre a antecipação de cadastro para matrícula

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) já está em ritmo preparatório para o ano letivo de 2025. Para facilitar o primeiro acesso do estudante, pais e/ou responsáveis no processo de matrícula na Rede Pública Estadual de Ensino no mês de janeiro, o Núcleo Gestor de Matrícula Online disponibiliza a opção de cadastro no Portal matriculaonline.seduc.se.gov.br. O calendário de matrícula, com as fases de renovação automática, transferência entre escolas da rede e matrícula dos novatos, será divulgado pela Seduc em meados de dezembro de 2024.

Para alunos que desejam ingressar na Rede Estadual de Ensino em 2025, é possível acessar matrículaonline.seduc.ce.gov.br, fazer o cadastro de dados pessoais para que seja gerado o código e a senha do aluno, a fim de facilitar o processo de matrícula na etapa referente aos novatos.

Àqueles que já fazem parte da educação pública estadual sergipana, é indicado que acessem o Portal da Matrícula para que seja realizada a conferência dos dados cadastrais, no caso de possíveis alterações a serem realizadas. Além do cadastro, também pode redefinir a senha de acesso, em caso de esquecimento.

A coordenadora do Núcleo Gestor da Matrícula Online da Seduc, professora Jaqueline Andrade explicou que para quem irá ingressar na rede estadual, realizar o cadastro da matrícula com antecedência é fundamental para garantir que o processo ocorra sem contratempos. “Para o ano letivo de 2025, é importante destacar que a inclusão do CPF do estudante será obrigatória. Essa exigência facilita a identificação dos alunos no sistema educacional e garante maior agilidade no gerenciamento de dados escolares. Caso o estudante ainda não tenha CPF, é essencial providenciar esse documento o quanto antes, pois ele será indispensável para concluir o processo”, disse.

Jaqueline destaca, ainda, a importância de os alunos manterem o cadastro escolar atualizado. Ele permite que a instituição mantenha uma comunicação eficiente com os estudantes e suas famílias, informando sobre eventos, mudanças no calendário escolar e oportunidades acadêmicas ou extracurriculares.

“Além disso, informações corretas e atualizadas ajudam a escola a planejar melhor suas atividades, como a distribuição de materiais, merenda escolar e transporte, quando necessário. Por isso, é fundamental que os estudantes e suas famílias atualizem o cadastro com o CPF do estudante, visto que será obrigatória essa informação para o ano letivo de 2025, bem como atualizar regularmente os dados como endereço, telefone, e-mail e informações de contato dos responsáveis”, finaliza.

Foto: Maria Odília