Seduc participa de evento sobre segurança escolar, em Sergipe

Na ocasião, os técnicos em educação entregaram o Protocolo de Atenção à Violência Praticada ou Percebida na Escola ao superintendente da Abin em Sergipe

Técnicos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) participaram nesta quarta-feira, 24, do Fórum sobre Segurança Escolar. Organizado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o evento foi realizado na Superintendência do Ministério da Saúde (MS) em Sergipe e buscou garantir uma maior integração entre os órgãos de segurança, no intuito de promover escolas mais seguras.

Durante o fórum, foi apresentado o ‘Guia de prevenção a ataques extremistas violentos nas escolas’. Publicação de acesso restrito, o guia orienta autoridades sobre prevenção ao crime do tipo ataques extremistas violentos em escolas e foi produzido a partir da troca de experiências entre a Abin e os serviços de Inteligência de outros países, contando, também, com a contribuição da comunidade acadêmica. O documento compila detalhes sobre ataques ocorridos no Brasil e no exterior e sobre o perfil dos autores desses crimes, relatando como ocorrem, por exemplo, os processos de radicalização a ideologias extremistas.

Na ocasião, os técnicos em educação entregaram o ‘Protocolo de Atenção à Violência Praticada ou Percebida na Escola’ ao superintendente da Abin em Sergipe. Também foram compartilhados outros documentos produzidos pela Seduc, a exemplo de fluxos de atendimentos, orientações aos pais e comunidade escolar, além de um cartaz contendo as dez medidas de segurança para uma escola mais segura.

A chefe do Serviço de Direitos Humanos da Seduc, Adriane Damascena, afirma que a participação no evento se deu na condição de responsável pela Segurança Escolar. “Como temos um desenho da política pública que trata de ‘Escola mais Segura’, fomos participar do evento atentos às ações de prevenção”, explica.

Segundo o coordenador de Segurança Escolar da Seduc, José Ferreira de Souza Junior, o evento teve uma repercussão positiva. “Foi muito importante participar, pois nos trouxe mais informações sobre o contexto de violência nas escolas, nesse caso sobre ataques extremistas violentos. Além disso, foram discutidas as tratativas que devem ser realizadas com os órgãos de segurança pública, e em que momento podemos realizá-las de forma preventiva e não somente quando aconteceu o fato. Sem dúvida, trata-se de uma rede de contatos fundamental para a garantia de comunidades escolares mais seguras”, destaca.

O evento contou com a participação de diversos órgãos de segurança pública, dentre eles: Polícia Civil, Polícia Militar, Forças Armadas, Defesa Civil, Guardas Municipais, Divisão de Segurança Escolar e Serviço de Direitos Humanos da Seduc, bem como representantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e de secretarias municipais de Educação.

Foto Anderson Ramos

Assessoria de Comunicação da SEDUC