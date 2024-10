Seduc prepara segunda etapa da avaliação de fluência em leitura

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, sob a coordenação do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Segsae/Ceave), prepara o processo de realização da segunda fase de avaliação de fluência de leitura, programada para acontecer no período de 4 a 14 de novembro. A estimativa é que participem mais de 20 mil alunos dos segundos anos do ensino fundamental, envolvendo escolas das redes públicas estadual e municipais.

Dividida em duas fases, avaliação de fluência em leitura de entrada e avaliação de fluência de saída, a aplicação do teste é um instrumento fundamental para medir a capacidade de leitura fluente e compreensiva dos alunos em fase de aprendizagem. “Acompanhar e monitorar essa etapa é fundamental no desenvolvimento da alfabetização, pois é nesse momento que as crianças estão consolidando o processo de decodificação e começando a ler de forma mais autônoma”, explica a diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), Jonielly Cruz.

Segundo a diretora, a fluência em leitura envolve não apenas a capacidade de reconhecer palavras rapidamente, mas também a leitura com precisão e expressividade, facilitando a compreensão do texto. A avaliação também permite que professores identifiquem o nível de leitura dos alunos, observem suas dificuldades e, com base nos resultados, implementem estratégias pedagógicas mais eficazes para apoiar os que ainda precisam desenvolver essa habilidade.

Metodologia da avaliação

A avaliação de fluência é realizada de maneira individual, cada aluno lê palavras, pseudopalavras e um texto, de acordo com o modelo do caderno de aplicação disponibilizado para todas as escolas participantes. Em voz alta, o professor utiliza o aplicativo da avaliação, registra o número de palavras lidas corretamente por minuto, além de observar outros aspectos, como a entonação e o ritmo da leitura, traçando um perfil de leitura de cada estudante avaliado.

O chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae), Alexandre Guimarães, destaca que os resultados ajudarão na contextualização do processo de alfabetização nas redes públicas de ensino, oferecendo dados importantes para o planejamento das políticas de alfabetização e para a realização de intervenções educativas no tempo certo.

Fases do processo

Durante todo o período a Seduc faz monitoramento do trabalho junto aos municípios, diretorias estaduais de educação e às escolas para a movimentação e engajamento dos envolvidos, garantindo a participação do maior número de alunos na avaliação.

A Seduc aplicou a avaliação de entrada da fluência no período de 19 de março a 5 de abril, com participação de 20.300 estudantes, 2.281 dos quais são da rede estadual e 18.019 de escolas das redes públicas municipais.

Nos dias 27 e 30 de setembro, foram realizadas capacitações com as diretorias e municípios para publicação e validação de todos os dados da avaliação de saída. No período de 30 de setembro a 11 de outubro, aconteceu a orientação para que as unidades escolares fizessem o cadastramento e enturmação dos estudantes. Nos dias 30 e 31 de outubro, a equipe técnica da Seduc vai conduzir formações on-line para os técnicos pedagógicos, coordenadores do Programa Alfabetizar pra Valer Regional, interlocutores municipais e gestores escolares, cujo objetivo é orientar o público presente a fazer cadastro e alocação de aplicadores e download de cadernos de provas e materiais de apoio, além do download do aplicativo. A avaliação de fluência de saída ocorrerá no período de 4 a 14 de novembro.

Foto: Ascom Seduc