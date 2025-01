Seduc reforça campanha de devolução de livros didáticos

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), reforça aos alunos, pais e responsáveis que ainda não devolveram o livro didático referente ao ano letivo 2024 a importância de fazê-lo ainda antes d o início do calendário 2025. A iniciativa busca começar a preparação para o ano letivo de 2025 com a garantia da devolução do livro didático, em bom estado, reutilizável e para que a Seduc inicie o rodízio do material entre as 318 unidades escolares, caso necessite.

Os livros utilizados, que normalmente têm um ciclo de utilização de quatro anos, são recolhidos ao fim de cada ano letivo, para que possam ser utilizados pelas novas turmas do ano seguinte.

São alvos da campanha: livros de Ciências da Natureza (ciências) do 4º e 5º anos e de Ciências Humanas (história e geografia) do 4º e 5º anos (anos iniciais do ensino fundamental); todos os livros do 6º ao 9º (anos finais ensino fundamental), também todos os livros do ensino médio (os quais foram prorrogados por mais um ano) e, também, os manuais utilizados pelos professores da rede.

A data de finalização da campanha do recolhimento pode variar de acordo com a realidade de cada escola. No entanto, é recomendável que a ação aconteça antes do término do ano letivo, para que a escola monte os kits que serão entregues aos estudantes do novo ano letivo durante a confirmação da matrícula ou no máximo até 15 dias depois do início das aulas.

O coordenador da Divisão de Apoio à Leitura e à Gestão do Livro, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dalegel/Dase), Marcos Vinícius Melo dos Anjos, lembra que o ideal é recolher antes do término do ano letivo. “As escolas que já estiverem com esses livros em posse recebem mais 10% de livros do FNDE para que possam montar os kits dos alunos no próximo ano. Há um processo de escolha de quatro em quatro anos”, explicou.

Quanto à campanha de devolução, Marcos Vinícius lembrou que o aluno deve ainda devolver se não o fez. “Todos nós sabemos da importância do livro didático como recurso no processo de ensino-aprendizagem, e por isso realizamos a campanha, para que, além de conservar o livro em bom estado, os estudantes façam a devolução no fim de cada ano letivo, para que seja repassado para outro estudante no ano seguinte. Desta forma, é garantido o acesso desse importante recurso a todos os estudantes da rede”, disse o coordenador.

