Seed garante transporte para estudantes da Rede Pública Estadual nos dias do Enem

Para assegurar que todos os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino cheguem pontualmente aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado da Educação (Seed) mobilizou uma ampla estrutura de transporte. Para que tudo ocorra em plenitude, o Setor de Transporte da Seed (Setran) realizou uma reunião com as diretorias regionais de educação (DREs) para alinhar a logística dos transportes nos dois dias de prova.

Ao todo serão 402 veículos, sendo 119 ônibus, 34 micro-ônibus e 249 vans, cobrindo todas as regiões do estado e atendendo aos estudantes de cada diretoria regional de educação (DRE). Em Aracaju, os estudantes que farão a prova também contarão com o benefício do passe livre no transporte público, facilitando o deslocamento até o local de prova.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou que a secretaria planejou uma logística de transporte de forma a garantir maior tranquilidade aos estudantes.

“Nos dois dias do Enem, o nosso estudante precisa estar tranquilo para que realize uma boa prova e terá, por mais um ano, o transporte garantido para a ida ao local de prova e para o retorno para casa. A Seed planejou uma logística de transporte com muito carinho e isso incentiva a presença dos alunos durante os dois dias de aplicação de provas. Ao disponibilizar a frota veículos em todo o estado de Sergipe, reafirmamos nosso compromisso estando ao lado dos nossos estudantes para que eles garantam a presença e realizem o sonho de ingressar no ensino superior”, afirmou.

De acordo com a diretora do Setran, Sandra Ribeiro, a logística do transporte durante os dias de prova foi planejada com muita responsabilidade para que todas as regiões do estado sejam atendidas e todos os estudantes que necessitam de transporte para o deslocamento até o local de prova sejam prontamente assistidos.

“Reuniões de alinhamento estão sendo feitas com as empresas envolvidas, as DREs, fiscais regionais e a equipe do Setran, a fim de que tudo saia em perfeita sincronia. Nos dias de prova, faremos plantão juntamente com a equipe do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e representantes das empresas, para acompanharmos os deslocamentos e podermos resolver, em tempo real, qualquer imprevisto”, destacou, ao ressaltar que os técnicos do Setran estarão em atividade de fiscalização em todas as regiões.

Na Diretoria Regional de Educação 01, que abrange as escolas da Rede Pública Estadual no Centro-Sul sergipano, por exemplo, o horário de saída dos transportes será às 9 horas, para garantir que todos os estudantes cheguem pontualmente aos seus respectivos locais de prova, que será aplicada às 13 horas. ?No total, cerca de 851 estudantes farão uso do transporte para se locomover até os locais de prova, totalizando 4 micro-ônibus e 44 vans disponibilizados para que os estudantes cheguem com segurança aos seus destinos”, explicou o diretor da DRE01, professor Franz Russemberg.

Já na DRE 9, no alto sertão sergipano, a logística de transporte foi organizada para que todas as rotas e o acolhimento dos estudantes aconteçam de forma tranquila, garantindo que o trajeto até os locais de prova seja realizado com segurança e pontualidade. Para a DRE 9, foram disponibilizados 4 ônibus e 97 vans para atender às necessidades de todos os estudantes.

Para o diretor da DRE 9, Antônio Santana, as equipes responsáveis pela distribuição dos transportes estão realizando um trabalho organizado para que todos os estudantes que necessitam do serviço sejam atendidos.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para que o acolhimento em nossas escolas seja de motivação para o sucesso dos nossos estudantes na prova do Enem, além das orientações e da disponibilização de transporte, para que tudo ocorra com tranquilidade”, disse.

