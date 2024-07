Seel realiza exame de aptidão dos atletas para Jogos Escolares

Avaliação será conduzida por médicos especialistas que avaliarão as condições físicas dos competidores

A Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) realizará no próximo sábado, 3, na Arena Batistão, exames de aptidão para mais de 300 adolescentes, de 12 a 14 anos, que foram classificados pelos Jogos da Primavera, a maior competição de desporto escolar de Sergipe. Os jovens atletas participarão dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024, que acontecerá de 20 de setembro a 3 de outubro.

O exame de aptidão será conduzido por dois médicos especialistas, que avaliarão as condições físicas dos jovens atletas, aferindo pressão e fazendo diversos testes de esforço físico para garantir que estejam aptos a competir nas 17 modalidades esportivas que o time Sergipe competirá. As modalidades incluem futsal, handebol, basquete, vôlei, vôlei de praia, atletismo, natação, judô, karatê, jiu-jitsu, badminton, tênis de mesa, ciclismo, wrestling, xadrez, taekwondo, ginástica rítmica e ginástica artística.

O diretor de esporte e lazer da Seel, Ulisses Santos, comenta que a iniciativa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a formação de novos atletas. “Os Jogos da Primavera revelaram talentos incríveis e agora estamos dando mais um passo para preparar esses jovens para um dos maiores eventos de desporto escolar do país, com o exame de aptidão, veremos como está o desempenho de cada um deles e para que possamos trabalhar em cima disso. Sergipe chegará firme na competição”, destaca.

A Secretária de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforça a importância do exame de aptidão para a preparação dos atletas. “Estamos empolgados em apoiar nossos jovens atletas em cada etapa da jornada esportiva. O exame de aptidão é uma parte fundamental para garantir que eles estejam preparados para representar Sergipe com excelência nos Jogos Escolares 2024”, afirma a secretária.

Foto: Ascom SES