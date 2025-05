2ª etapa do Campeonato Sergipano de Karts 2025 acontece neste sábado

O kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju, vai receber a segunda etapa do Campeonato Sergipano de Karts 2025, que acontece neste sábado, 31. Seguindo o calendário programado, esta será a segunda de seis corridas ao longo do ano, com o fim da competição marcado para dezembro.

Neste fim de semana, pilotos de diversos estados da região aceleram nas cinco categorias disputadas na competição (F4 Light, Graduados, Super Sênior, Mirim e Cadete) e a expectativa é alta. Segundo a Diretoria, espera-se que o campeonato deste ano seja disputado “ponto a ponto” até o fim.

A etapa do estadual é mais uma oportunidade para os pilotos aquecerem para a segunda maior competição do kartismo nacional, a Copa Brasil, que será realizada entre 22 de julho e 2 de agosto, também no kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju. A capital sergipana sediará a Copa pela segunda vez e espera repetir o sucesso de 2022, quando registrou mais de 245 inscrições para a edição.

A entrada para todas as edições do Campeonato Sergipano de Karts é gratuita e as provas finais iniciam a partir das 14h com transmissão ao vivo da TV Atalaia.

Confira o calendário oficial da temporada 2025:

Etapa I – 26 de abril

Etapa II – 31 de maio

Etapa III – 30 de agosto

Etapa IV – 27 de setembro

Etapa V – 25 de outubro

Etapa VI – 13 de dezembro

Fonte e foto Martins Assessoria de Comunicação