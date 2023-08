Seis dicas nutricionais para pacientes em tratamento oncológico

O tratamento do câncer, para muitos pacientes, é um momento de muitos desafios, pois a medicação afeta o sistema imunológico, podendo provocar reações adversas como cansaço, diminuição da massa muscular, diarreia, entre outros sintomas que afetam o funcionamento do organismo e o bem-estar do paciente.

A nutrição desempenha um papel vital no tratamento oncológico, auxiliando a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a qualidade de vida. Um plano nutricional individualizado, desenvolvido em consulta com profissional especializado, é componente crucial como auxiliar no tratamento.

Mônica Karoline Barreto, nutricionista do programa Viver Bem da Unimed Sergipe e responsável pelo acompanhamento nutricional no Centro de Infusão e Oncologia, compartilha seis importantes dicas nutricionais para pacientes em tratamento oncológico. Confira a seguir:

Mantenha uma dieta saudável e equilibrada

Garantir a alimentação saudável é importante para todas as pessoas, mas para os pacientes em tratamento oncológico, a boa nutrição é crucial. Consuma abundantemente verduras, legumes, frutas, raízes e alimentos integrais. É necessário evitar excessos de carne vermelha, alimentos ultraprocessados e açúcares.

Foque na hidratação

Para auxiliar na recuperação do organismo, a hidratação regular é uma exigência. Consuma água, sucos de frutas e água de coco em intervalos regulares.

Atente para a higiene dos alimentos

O tratamento oncológico costuma afetar a imunidade, por isso a higienização cuidadosa dos alimentos e a atenção durante o preparo e o cozimento é fundamental para evitar contaminações, desencadeando quadro que fragilizem ainda mais a saúde do paciente.

Controle o peso

Para pacientes com excesso de peso, é importante mantê-lo sob controle durante o tratamento. Por isso é indicado iniciar um acompanhamento nutricional personalizado e adotar uma rotina de atividade física regular.

Evite o consumo de álcool

É importante não ingerir bebidas alcoólicas, pois podem impactar negativamente no tratamento e no estado de saúde geral do paciente.

Faça o acompanhamento nutricional

Durante o tratamento, a colaboração com profissionais de saúde é essencial. Mantenha o acompanhamento regular com um nutricionista especializado. Siga suas orientações quanto à dieta e prática regular de atividades físicas.

Ao adotar esses cuidados nutricionais durante o tratamento, os pacientes podem fortalecer sua resistência, melhorar a resposta ao tratamento e encarar o processo com mais qualidade de vida e confiança.

Ascom Unimed SE