Sejesp realiza primeira peneira para formação da equipe Aracaju Futsal

A primeira peneira para selecionar os atletas que farão parte da equipe Aracaju Futsal foi realizada na noite desta segunda-feira, 31, na Estação Cidadania – Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, zona Oeste da capital. A equipe montada participará da 16ª Copa TV Sergipe de Futsal, que será realizada entre 9 de setembro e 28 de outubro e terá a capital sergipana como uma das cidades sede do evento.

A equipe técnica de profissionais da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) avaliou tecnicamente, ao longo das disputas realizadas em quadra, os mais de 80 jogadores inscritos, resultando na pré-seleção de alguns atletas que participarão da peneira final, prevista para ser realizada na próxima sexta-feira, 4 de agosto, quando serão concluídas as seletivas para composição da equipe Aracaju Futsal.

Na ocasião, o secretário da Sejesp, Sérgio Thiessen, destacou a importância desse processo de seleção e o modo como a Prefeitura de Aracaju, por meio da pasta, integra jovens ao esporte e oportuniza a participação em competições.

“Tivemos um resultado extraordinário, com mais de 80 atletas que se inscreveram e compareceram à Estação Cidadania nesse pontapé inicial de uma seleção que vai ter a cara de Aracaju. São atletas jovens dos diversos bairros da nossa capital, revertendo totalmente a lógica da Copa TV Sergipe, que normalmente são seleções. Estou muito feliz com o resultado e ainda serão realizadas várias peneiras, como nos bairros Porto D’Antas, Santa Maria, Areia Branca, onde nossos craques vão aparecer e poderemos dar uma oportunidade para todos eles”, contou.

Um dos técnicos da Sejesp, que atua na seleção dos atletas para a Copa TV Sergipe de Futsal, Jorge Menezes detalhou de que forma ocorre esse processo e, assim como Thiessen, ressaltou como a seleção por peneiras dá aos jovens aracajuanos uma oportunidade de competir e até mesmo a chance de ingressar na carreira profissional da modalidade.

“Os meninos serão avaliados ao longo de quatro dias e os selecionados de cada dia virão novamente na sexta-feira, 4, para fazer um trabalho mais específico, mais voltado para a situação de jogo. Para não passar nenhum critério despercebido, vamos trabalhar com foco na modalidade do futsal, uma oportunidade de conhecer mais um pouco deles para que façamos um grupo da seleção de Aracaju. Para os meninos que nunca tiveram a oportunidade de jogar uma Copa TV Sergipe de Futsal, eu acredito que esse nosso projeto está sendo muito válido para eles e para Aracaju. É um trabalho para as futuras gerações que estão treinando aqui na Estação Cidadania e que pode fazer surgir nos próximos anos, quem sabe, uma seleção profissional de Aracaju”, contou.

Nacelio Ângelo Santos Cabral, de 21 anos, reside no Bugio e foi um dos jovens que participou desta primeira peneira. O atleta, que foi o primeiro a marcar gol na noite, comentou sobre a oportunidade de participar desse processo e de como ele pretende seguir esse caminho rumo ao esporte profissional.

“É uma grande oportunidade para mim e para as pessoas que moram aqui no bairro, assim como para outras que têm acesso à Estação Cidadania, pois tem muitas portas que não são fáceis para nós jovens. Hoje em dia, realmente as coisas não são fáceis, mas a gente vai tentando e esse foi um grande avanço para os bairros, principalmente da Zona Norte. São os jogos que estão começando agora e pode ser até um caminho para o futebol profissional, eu vejo que é uma grande porta que está se abrindo pra gente. Vamos jogar em equipe e, independentemente do resultado, só de estar aqui já é uma experiência muito boa”, disse.

Carlisson Daniel da Silva , de 22 anos, também participou da seleção. Morador do município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, o jovem demonstrou interesse em buscar uma vaga na competição quando soube da oportunidade por meio das redes sociais.

“Como eu vi que seria a partir dos 18 anos, fiquei interessado, ainda mais porque eu já costumo jogar em quadra, daí gostei do projeto. Gostei muito daqui, da oportunidade de estar aqui jogando. Estou com esperança de jogar na Copa TV Sergipe, mas vim também para me divertir. É, inclusive, a primeira vez que vim na Estação Cidadania e achei muito boa a estrutura do local”, contou.

Foto: Michel de Oliveira