Sejesp realiza última peneira da equipe Aracaju de Futsal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), realizou na noite deste sábado, 5, a última peneira para a seleção dos atletas que representarão a capital na 16ª Copa TV Sergipe de Futsal, entre 9 de setembro e 28 de outubro. A peneira tira-teima, com os 37 que haviam sido escolhidos nos outros três processos, aconteceu na Estação Cidadania – Esporte “Radialista Carlos Magno”, no bairro Bugio, e selecionou 25 atletas de diversas regiões da cidade.

A proposta neste ano é formar uma seleção representativa de Aracaju, com o objetivo de que a população crie uma identificação com o time, assim como valorizar atletas das comunidades locais.

“Durante a semana tivemos diversas peneiras, avaliando os atletas. E hoje, estamos fazendo um trabalho específico voltado para a modalidade, para ver algumas valências da modalidade e avaliar os garotos de forma que nada passe despercebido, um critério mais rigoroso de avaliação para formar a nossa seleção. Estou muito entusiasmado com o projeto, porque ele traz muitas oportunidades para os garotos que estão vindo agora, sobretudo da categoria de base, que são exemplos para os mais jovens”, explica o técnico da seleção Aracaju de futsal, Jorge Menezes.

Como uma das sedes da competição, junto aos municípios de Pinhão, Porto da Folha, Ribeirópolis e Simão Dias, a equipe nesta edição contará o “fator casa”. A última vez que isso aconteceu foi 2018.

O melhor resultado recente da seleção aracajuana, no entanto, foi em 2017, um vice-campeonato.

Para o autônomo Michel Brito, morador do Mosqueiro, a oportunidade é fundamental para o desenvolvimento do esporte no município.

“É uma experiência boa, uma peneira bem organizada, que está dando uma chance para a gente. Queremos que continue assim para evoluir cada vez mais”, diz.

Para os que participaram da rodada final de escolha há uma coisa em comum: a compreensão da importância de representar a cidade.

“Foi uma experiência importante para mim, a primeira. Representar Aracaju é um sonho. Há 20 anos moro no Bugio e a oportunidade foi sem igual”, afirma o técnico de enfermagem Eronildes Neto, atleta do Bugio.

O método utilizado agora se diferencia por apostar no talento local, como ressalta o estudante Vitor Oliveira, atleta do Jabotiana

“Minha experiência foi positiva. A peneira é motivadora para a formação de atletas, valorizando o pessoal da região. O projeto é bom para dar visibilidade”.

Foto: Ascom Sejesp