Seleção Feminina de Pacatuba vence mais uma partida na Copa Serigy

Na manhã deste domingo, 14 de setembro, a Seleção Feminina de Pacatuba entrou em campo pelo Campeonato da Copa Serigy de Futebol Amador e garantiu uma importante vitória contra a equipe feminina de Siriri. O jogo aconteceu no Estádio Irmã Vera França, em Divina Pastora.

Com muita determinação, garra e talento, as atletas de Pacatuba mostraram a força do futebol feminino e representaram o município com orgulho. O resultado fortalece ainda mais a campanha da equipe na competição e anima a torcida para os próximos desafios.

O chefe do departamento de Esporte e Lazer, Walisson Nascimento, destacou a importância da conquista. “Essa vitória mostra o quanto nossas atletas estão preparadas e comprometidas. É motivo de orgulho ver o futebol feminino de Pacatuba crescendo e se destacando em uma competição tão importante como a Copa Serigy. Nosso compromisso é continuar apoiando o esporte em todas as suas modalidades”, afirmou.

A Copa Serigy é uma das maiores competições de futebol amador do estado, reunindo seleções de vários municípios sergipanos, e tem sido uma vitrine importante para o incentivo ao esporte feminino.

O Governo Municipal de Pacatuba parabeniza todas as atletas e comissão técnica pelo desempenho e reforça o compromisso de seguir investindo no esporte como instrumento de integração e transformação social.

Texto e foto assessoria